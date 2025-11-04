Se le imputan los delitos de tentativa de homicidio con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro

El novio de la joven herida tras sufrir un tiro en la cara en Leganés sostiene que el arma se disparó accidentalmente

MadridEl novio de la joven de 21 años que recibió un disparo en la cara en Leganés (Madrid) ha ingresado en prisión provisional en el centro penitenciario de Alcalá Meco. Se le imputan los delitos de tentativa de homicidio con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro, según publica el diario ‘El Mundo’.

El presunto autor, de 20 años, fue detenido en la tarde del sábado tras efectuar un disparo que provocó que la joven fuese trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre de la capital y, dos días más tarde, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó su prisión provisional.

El joven defiende que el arma se disparó accidentalmente

Según el relato que el arrestado hizo a los agentes, ambos regresaban de madrugada a su domicilio cuando encontraron en la calzada una caja que contenía un arma, que se llevaron a casa. Allí, contó, al manipularla se habría disparado “de forma accidental”, hiriendo en el pómulo a la chica.

Entonces, ambos bajaron de nuevo a la calle y dejaron el arma en unos arbustos, tras lo que llamaron a Emergencias.

Sin embargo, a la llegada de los sanitarios y los agentes, la joven herida estaba sola y tirada en el suelo, según informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Los efectivos del SUMMA 112 atendieron a la joven en la avenida de la Lengua Española, en una popular zona de ocio de Leganés, junto al espacio La Cubierta donde se celebraba una fiesta de Halloween.

Presentaba “una herida por arma de fuego en cabeza. Orificio de entrada a nivel de pómulo izquierdo y orificio de salida, en zona preauricular derecha”, según informó Almudena Crespo, jefa de guardia del SUMMA 112.

Por ello, tras atenderla, fue intubada y trasladada al Hospital 12 de Octubre de Madrid en estado grave.

La Policía Nacional, por su parte, pudo recuperar el arma que estaba escondida en unos arbustos de la zona. Además, en el domicilio del joven encontraron rastros de sangre y el casquillo del proyectil.