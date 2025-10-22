Comprar una casa con okupa dentro, un nuevo negocio al alza

El 3% de las ventas de viviendas en España ya se hacen con okupa dentro, según informe de Idealista

Ya hay empresas que compran tu casa okupada en 48 horas.

El negocio de un drama avanza en España. Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total.

El dato de Cataluña, con una subida del 12% con respecto a 2023, contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas. En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 1.451 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa una caída del 4,3%, y en Andalucía fueron 2.207 denuncias, con una bajada del 5,3% con respecto a 2023.

Es decir, Cataluña sigue registrando más casos de okupaciones que la suma de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la cuarta región más poblada, la Comunitat Valenciana. En esta última comunidad autónoma hubo en 2024 un total de 1.767 denuncias (+7,7%).

El 77% de la población los considera un problema de primer orden

El 77% de la población ya considera la okupación un problema social de primer orden según datos del estudio 'Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas', elaborado por Línea Directa Aseguradora.

Según la ciudadanía, las causas de la “okupación” son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.

Las soluciones propuestas por los españoles: penas más severas y desalojos más rápidos (60%), facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos (45%) y actuar policialmente contra las mafias (31%). Más de la mitad de los españoles (53%) está a favor de que los desalojos sean resueltos directamente por la policía y otro 35%, que intervenga siempre un juez, pero con plazos de resolución mucho más cortos que los actuales.

Esta realidad que copa muchas veces los informativos y programas de televisión, donde familias cuentan el drama de su casa okupada contrasta con otra realidad que asciende: El negocio de la compra de casa con okupa dentro. La venta de viviendas con okupa dentro se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas en venta, según un estudio publicado por Idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. Hablamos de más de 23.000 inmuebles.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real.

"Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda. Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”, señala Iñareta.

El 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía, que concentra el 22% del total, y la Comunitat Valenciana, con el 11%. La Comunidad de Madrid dispone del 7% de esta oferta, mientras que en Murcia encontramos el 6%. La distribución por CCAA se completa con el 4% de Castilla-La Mancha, el 3% de Canarias y el 2% de Baleares. En todas las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto en La Rioja y Navarra, donde la baja incidencia de este fenómeno hace que no tengan peso estadístico en este ranking de Idealista.

Empresas que compran tu casa okupada en 48 horas

La realidad esa que ya hay empresas que han visto un nicho de negocio en esta realidad. Es el caso de la empresa Urgecompraventa, una inmobiliaria que asegura a sus clientes que compra su piso okupado en 48 horas desde que acepta su oferta. "Nuestro objetivo es que nuestros clientes liberen las tensiones y preocupaciones que supone tener una vivienda okupada", reza la web, que añade que "si tienes una vivienda okupada y no sabes qué hacer, la venta es una de las mejores alternativas que existen ahora mismo".

Nuestro objetivo es que nuestros clientes liberen las tensiones y preocupaciones que supone tener una vivienda okupada

La venta de un piso okupado en España es legal siempre y cuando se informe al comprador de la situación del inmueble . Sin embargo, que la propiedad esté okupada hace que el precio baje entre un 40% y un 60%. Hay algunos problemas prácticos como que no se puede hacer una tasación presencial, ya que los ocupantes suelen impedir el acceso al tasador. Por ello, será necesario utilizar plataformas de tasación online para valorar la propiedad.

Pero dadas las circunstancias, cada vez más propietarios apuestan por la venta para evitar más problemas judiciales, sus costes y el daño psicológico que conlleva una okupación. En España, desalojar a un okupa ilegal suele tardar unos 20 meses, según el Consejo General del Poder Judicial. Y eso es mucho tiempo de estrés, angustia e incomprensión. Y más teniendo en cuenta que gran parte de los propietarios sigue pagando los gastos de la casa okupada.

Pero hay otro modelo que también está en auge. Y es, no la compra a los propietarios sino a los fondos de inversión. Hay inmobiliarias que lo hacen como una inversión. No les importa esperar dos años hasta que el okupa esté fuera y la pueden vender pasado este tiempo por el doble. Negocio redondo.

Girona, la capital donde el fenómeno de venta de viviendas okupadas ya llega al 8,9%

Según el informe de Idealista, Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma, suponen el 2,5% del total; en Madrid el 2,4%; en Valencia el 2,3%; en Alicante el 1,9%; en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo. Sevilla (558) se sitúa en tercera posición, seguida por Murcia (427 viviendas), Málaga (304 viviendas), Valencia (200 viviendas), Palma (184 viviendas) y Almería (158 viviendas). Solo estas 8 capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón de cabeza: Alicante, donde hubo 155 viviendas okupadas a la venta en el tercer trimestre de 2025, Bilbao con 31 viviendas y San Sebastián, donde esa cifra se queda en 27 viviendas okupadas.

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con 2 viviendas sin posesión a la venta en cada una, son las capitales españolas con menos oferta en esta situación, seguidas por Guadalajara (3 viviendas), León (4) Ávila (4), Pamplona, Cuenca y Ceuta (5 en cada una de ellas).

En el caso de las provincias la situación es muy similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en el mercado: 6.587 viviendas. Le siguen Madrid (1.542 viviendas), Murcia (1.395 viviendas), Alicante (1.265 viviendas), Málaga (1.254 viviendas), Sevilla (1.222 viviendas), Girona (1.101 viviendas) y Tarragona (1.001 viviendas), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está la provincia de Soria, con una solo vivienda, y tras ella se sitúan Palencia (15 viviendas), Teruel (16 viviendas) y Ávila (19 viviendas).

Medidas contra la okupación

En Europa la respuesta difiere de la que vivimos hoy en España: en Reino Unido la ocupación es delito penal y la policía desaloja “con escritura de propiedad”; en Alemania, basta una orden judicial que se consigue en 10 días aproximadamente; en Italia, se permiten desalojos urgentes en vivienda habitual; en Países Bajos, se actúa en 48 horas; en Suiza, en 24 o 48 horas.

En España, con las mafias como problema, el cash por las llaves se empieza a normalizar: mejor pagar que esperar a la justicia. Estas redes detectan viviendas vacías, entran en ellas y posteriormente las alquilan a terceros sin derecho legítimo sobre la propiedad. También se ha abierto paso el negocio de alarmas y seguridad en las casas, y el de las empresas de desokupación.

Ahora, ya vemos que otro negocio en alza se abre paso, el de comprar pisos con okupa dentro. Aunque lo ideal, y lo que se espera, es que la legislación ponga coto a la okupación.