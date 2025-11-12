Carlos Plá 12 NOV 2025 - 16:01h.

El consistorio ha puesto en marcha un plan para frenar okupaciones recientes y presionar a los okupas que llevan mucho tiempo en una vivienda para que las abandonen

CastellónLa Policía Local de Castellón ha frustrado esta semana un nuevo intento de okupación en un solar cercano a la Avenida Villarreal, y ya ascienden a 20 las okupaciones evitadas desde el pasado mes de abril. Son los primeros resultados de las medidas tomadas por la concejalía de Seguridad del consistorio castellonense para poner freno a las okupaciones de viviendas.

Un plan que cuenta con tres líneas de actuación. La primera consiste en la intervención inmediata ante okupaciones recientes, que permite actuar en las primeras horas tras recibir la denuncia. Una medida que requiere de la coordinación con vecinos y asociaciones, para que la Policía puede desalojar rápidamente a los ocupantes, evitando que la situación se consolide.

La segunda línea se centra en la prevención y concienciación ciudadana. La Policía de Barrio informa a los vecinos sobre medidas de protección, como puertas antiokupa (PAO), alarmas, cámaras de seguridad o vigilancia vecinal. Estas acciones permiten anticiparse a posibles intentos de okupación y disuadir a quienes pudieran ocupar ilegalmente una vivienda.

Cuando la okupación ya está consolidada, entra en juego la tercera línea de actuación, que consiste en el uso de todas las herramientas legales disponibles para presionar a los okupas a abandonar la vivienda. Esto incluye coordinación con compañías eléctricas para suspender suministros, revisión de empadronamientos y contratos, o tramitación de expedientes administrativos. Además, se realiza un trabajo de investigación sobre la titularidad de los inmuebles, lo que permite instar a los propietarios a llevar a cabo medidas como tapiar, reforzar o recuperar la vivienda.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, también ha criticado tras la celebración del Consejo Local de Seguridad, “la actual legislación nacional, que en muchos casos protege a los ocupantes y castiga a los propietarios. A pesar de ello, trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para evitar el máximo de ocupaciones posibles y garantizar la seguridad de los vecinos”.

Más seguridad en el Grao

Ortolá también ha explicado que desde el gobierno municipal se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de la presencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el Grao de Castellón, con el objetivo de complementar la labor de la Policía Local y aumentar la seguridad en la zona.

El edil ha asegurado que “el Grao es la zona que más ha reforzado este gobierno en materia de seguridad, con la incorporación de ocho agentes adicionales en enero de 2024”, y ha añadido que “con esta medida esperamos incrementar el control, la vigilancia preventiva y la efectividad de las actuaciones en la zona”.