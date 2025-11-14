Los detenidos tenían como objetivo que el menor adquiriese la condición de tutelado por la Administración Pública

Detenido un hombre tras abandonar a su hijo menor en un centro de acogida de San Sebastián durante meses

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Gandía a dos hombres de entre 23 y 59 años como presuntos autores de los delitos de abandono de menor, favorecimiento de la inmigración irregular y fraude a la Administración. La detención se produjo tras descubrirse que ambos familiares habían dejado a un menor de 15 años frente a la Comisaría local con la intención de que adquiriera la condición de tutelado por la Administración Pública.

Según informan fuentes policiales, la finalidad de esta acción era que el menor obtuviera un estatus legal de residencia y protección, estatus que, en muchos casos, permite promover la reagrupación familiar y acceder a ayudas públicas indirectas.

La investigación comenzó a principios de este mes, cuando el propio menor se presentó en la Comisaría de Gandía acompañado únicamente de su equipaje y sin la compañía de adultos responsables. Inicialmente, los agentes iniciaron un procedimiento de protección de menores con el objetivo de garantizar su seguridad y custodia, trasladando al adolescente a un centro especializado en una localidad cercana.

Durante las diligencias, los investigadores detectaron indicios de posibles delitos adicionales. La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Gandía inició pesquisas que permitieron reconstruir los movimientos del menor. Se determinó que había viajado junto a sus progenitores desde su país de origen hasta Francia y, posteriormente, había sido trasladado a Gandía, donde fue dejado en la puerta de la comisaría con la colaboración de un primo y de un tío. En ningún momento se notificó a las autoridades competentes sobre esta situación, lo que alertó a los investigadores sobre la posible comisión de delitos de abandono y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los detenidos, que hasta el momento no contaban con antecedentes policiales, han sido puestos a disposición judicial como cooperadores necesarios en la presunta comisión de los delitos. Las autoridades continúan con las diligencias para localizar a los padres del menor y esclarecer la situación migratoria y familiar del adolescente. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.