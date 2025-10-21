La recién nacida ha sido encontrada en un metro en Manhattan, Nueva York, a las 9.30 horas envuelta en una manta en una escalera del lugar

El incidente se ha reportado a la Policía de Nueva York a través de una denuncia anónima

Compartir







Una bebé recién nacida ha sido encontrada en una estación de Metro en Manhattan, Nueva York. La menor ha sido encontrada a las 9:30 horas envuelta en una manta en una escalera del lugar, según informa el Departamento de Policía de Nueva York y ha establecido la cadena estadounidense ABC News.

El hallazgo se ha reportado a trav�és de una denuncia anónima y se han desplazado hasta el lugar de los hechos los agentes de la Policía de Nueva York y los bomberos. Al llegar, el bebé se encontraba consciente. Fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, donde los expertos confirmaron que se encuentra sana.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide 14 años de cárcel para una madre que abandonó a su hija recién nacida en un contenedor de basura en Sevilla

"El milagro de la calle 34"

"Lo llamo el milagro de la calle 34", ha expresado el presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, en referencia a la calle donde está la estación de Metro. "Simplemente estoy agradecido por el trabajo de Departamento de Policía de Nueva York por cuidar a la bebé", ha añadido. La Policía se encuentra investigando lo ocurrido.

Bebé abandonado en un contenedor en Sevilla

Por otro lado, en Sevilla, una mujer que dejó a su hija recién nacida, con el cordón umbilical, en un contenedor en Los Palacios y Villafranca se puede enfrentar a 14 años de cárcel. La petición se basa en un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, con agravante de parentesco y en calidad de autora.

PUEDE INTERESARTE Detenidos dos matrimonios por dejar a sus hijos en un coche para irse a bailar en una discoteca de Madrid

El hallazgo se produjo cuando un vecino fue a tirar la basura al contenedor. El Ministerio Público solicita 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros durante 24 años para la acusada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La mujer está en prisión provisional y sin fianza desde enero de este año y alega que el día del parto había consumido sustancias, como la cocaína, alcohol y hachís, y que pretendía dejar al bebé en una caja para que algún vecino la encontrase.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desconocía su propio embarazo

La mujer explica que el 18 de diciembre de 2024 empezó a experimentar "dolores muy fuertes" que confunció con una dolencia común del síndrome de ovarios poliquístico. Ella asegura que desconocía su embarazo porque "no tenía ningún síntoma" y que solo notó la ausencia del periodo durante los tres o cuatro primeros meses de gestación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La niña sufrió un golpe en la cabeza durante el parto

Según ella, dio a luz en el baño de su casa, sin asistencia y con la presencia del segundo acusado, cortó ella misma el cordón umbilical, y en el mismo parto la niña se golpeó la cabeza contra el inodoro. Después, pidió al hombre, con una discapacidad del 67% y declarado incapaz de administrarse por sí mismo, que dejase a la menor "en una cajita".

El Ministerio Público pide para el hombre seis meses de prisión, libertad vigilada durante dos años y la prohibición de acercarse a la niña durante cinco años por un delito en grado de tentativa y en calidad de cómplice.

La mujer insiste en que se "encontraba en estado de shock y que no supo gestionar la situación" y asegura que no sabía que podría provocar la muerte de la bebé.