GipuzkoaLa Policía Nacional ha detenido a un varón de 54 años como presunto autor de un delito de abandono de menores no acompañados en Gipuzkoa, por haber abandonado a su hijo en el mes de mayo, tras llegar a Bilbao, por lo que el niño ingresó en un centro de acogida de San Sebastián. El hombre fue posteriormente puesto en libertad y se ha hecho cargo de la tutela de su hijo.

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa, en cumplimiento de las competencias encomendadas relativas al registro de los menores extranjeros no acompañados llevaron a cabo la pasada semana la "Operación Zaugarria".

Según han explicado desde la delegación del Gobierno en Euskadi, a estos menores, una vez son localizados por los distintos cuerpos policiales, "preciándose riesgo de desprotección y desconociendo en cualquier caso indicio alguno relativo a sus progenitores o cuidadores en territorio nacional", se les inscribe como menores extranjeros no acompañados con la preceptiva comunicación a Fiscalía de Menores y su traslado para acogida en los distintos Centros de menores.

Detectados llegada de menores extranjeros acompañados por progenitores que son abandonados

Dentro de la creciente llegada de menores extranjeros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detectado, en los últimos tiempos, la llegada de menores de edad de origen extranjero acompañados de sus progenitores los cuales, son a posteriori abandonados por éstos en territorio nacional, bajo la premisa de presentarse a continuación en dependencias policiales, centros de menores u otros organismos públicos exponiendo que se encuentran en situación de desamparo, con el fin de que, sean las instituciones públicas quienes asuman su tutela.

En este contexto y fruto de la habitual colaboración entre la Policía Nacional y el resto de actores implicados en los ámbitos de la protección del menor y de la extranjería, el pasado 8 de octubre el Centro de UBA de San Sebastián, informó a la Brigada Provincial de Extranjería de que, dos personas -una mujer y un varón- se personaron en sus instalaciones, preguntando por un menor acogido en ese centro, manifestando ante el cuidador del centro que eran la tía y el propio padre del menor.

De forma inmediata dos miembros de la citada unidad policial se desplazaron al Centro de Acogida de menores pero, a su llegada, el supuesto padre ya había huido del lugar, motivo por el que se dio inicio a un atestado activando un "señalamiento" a su nombre, a la espera de ser localizado.

Desde Alicante

Como resultado de las primeras gestiones llevadas a cabo por los investigadores, se pudo averiguar que el menor, ingresado en el Centro de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Centro UBA) desde el pasado mes de mayo, llegó a España a través del aeropuerto de Alicante y, en compañía de su padre, viajó en autobús hasta Bilbao donde este le dejó con un "amigo" que, a su vez, le trasladó a San Sebastián.

Paralelamente, los agentes contrastaron que tanto el menor como su entorno tenían claras las instrucciones relativas al lugar y la forma en el que presentarse para, ser legalmente acogido y tutelado ya que, contaban con amigos de su país de origen acogidos previamente en el referenciado Centro los cuales, le trasladaron previamente que "en UBA se está muy bien".

Los investigadores comprobaron que un varón de 54 años de edad, nacionalidad argelina y padre del menor, presuntamente sería autor de un delito de abandono de menores. Esta persona tiene concedida una "estancia por estudios" hasta junio de 2026 y un domicilio en Alicante motivo por el que, se procedió a contactar con miembros de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante, con el objetivo de trabajar en colaboración y proceder a su detención.

Tras varios días de gestiones, el investigado fue citado en dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Alicante el pasado día 21 de octubre procediendo -una vez se presentó de forma voluntaria- a su detención como presunto autor de un Delito de Abandono de Menores y siendo oportunamente informado de sus derechos por los agentes actuantes además, de la obligación que tenía de hacerse cargo de su hijo.

Por este motivo y una vez fue puesto en libertad, el padre del menor se personó en la Comisaría Provincial de San Sebastián el jueves 23 de octubre para recoger a su hijo. El Centro de Acogida de Urgencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Centro UBA), trasladó al menor a dependencias policiales, por lo que se procedió, acto seguido, a la reagrupación familiar, que se realizó sacando al menor de la tutela de la Administración Pública, tras dar cuenta al Juzgado de Instrucción Nº5 de San Sebastián, conocedor de la causa, así como a Fiscalía de Menores.