Juicio a una madre acusada de intentar matar a su hija de 12 años con un cuerda de saltar la comba

SevillaLa Fiscalía de Sevilla pide 14 años de prisión para una mujer por dejar a su hija recién nacida -y con el cordón umbilical- en un contenedor en Los Palacios y Villafranca, Sevilla. La petición se basa en un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, con agravante de parentesco y en calidad de autora.

Un vecino encontró a la recién nacida cuando iba a tirar la basura al contenedor. El Ministerio Público solicita 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la menor a menos de 500 metros durante 24 años para la acusada, según 'Europa Press'.

La mujer alega que no sabía que estaba embarazada

La mujer se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde enero de este año. La progenitora alega que el día del parto había consumido sustancias -como la cocaína, alcohol y hachís- y que su intención era dejar a la bebé en una caja para que algún vecino la recogiese.

La madre biológica de la bebé relata que el 18 de diciembre de 2024 comenzó a sentir “dolores muy fuertes” que confundió con una dolencia típica del síndrome de ovarios poliquístico. Ella asegura que no conocía su estado de gestación porque “no tenía ningún síntoma de embarazo” y que solo notó la ausencia del periodo durante los tres o cuatro primeros meses de gestación.

La niña sufrió un golpe en la cabeza contra el inodoro durante el parto

Según su declaración, dio a luz en el baño de su casa, sin asistencia médica y, con la presencia del segundo acusado, cortó ella misma el cordón umbilical tras un parto en el que la niña se golpeó la cabeza contra el inodoro. Después, pidió al hombre -con una discapacidad del 67%y declarado incapaz de administrarse por sí mismo- que dejase a la mejor “en una cajita”.

El Ministerio Público pide para el hombre seis meses de prisión, libertad vigilada durante dos años y la prohibición de acercarse a la menor durante cinco años por un delito de asesinato en grado de tentativa y en calidad de cómplice. A la pregunta de la Fiscalía sobre por qué no llevó a la menor a un centro de salud, la madre afirma que se “encontraba en estado de shock y que no supo gestionar la situación”.

La madre insiste en que no sabía que con estos hechos podría provocar la muerte de la bebé. Pero su declaración se contrapone con la del Ministerio Público, quien asegura que la acusada actuó para acabar con la vida de la recién nacida. Así, subraya que sabía que “tenía escasas probabilidades de supervivencia de la bebé” por las condiciones de frío que había.

Le pidió al procesado que la dejase en una bolsa de plástico

El procesado sostiene que la mujer le pidió depositar a la bebé en una bolsa de plástico para después "tirarla al contenedor". Una versión que está respaldada por varios testigos que encontraron la bolsa manchada de sangre. El vecino que encontró a la recién nacida escuchó “un breve llanto” y que comenzó -con la ayuda de otras personas- a quitar bolsas de basura hasta hallarla. Después, construyeron un nido con cartones y mantas para trasladarla a un centro de salud.

A su llegada al hospital, la recién nacida tenía una disminución del tono muscular, un color azulado debido a falta de oxígeno e hipotermia y fue trasladada al Hospital de Valmedonde. Allí se certificó que había estado expuesta a drogas durante el embarazo. El juicio seguirá este martes en la Audiencia de Sevilla.