Madrid, 16 MAY 2025 - 12:44h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH' ha compartido los síntomas que está experimentando en sus primeros días de embarazo

Marta Peñate, a punto de ser atropellada tras anunciar su embarazo: "Tengo miedo, en unos días me dicen si hay latido"

Marta Peñate creía haber pasado lo peor al no sucumbir a los nervios y haber dado positivo en su tercer intento de embarazo. Sin embargo, la influencer de 35 años está comprobado que tras dar esta noticia aparecen nuevos miedos en ella. La exconcursante de 'Supervivientes' está documentando y contando cada paso que vive de su proceso de fecundación in vitro con sus seguidores. Ahora, la que fuera concursante de 'GH' ha hablado de señales y primeros síntomas que está sufriendo para actualizar el estado de su embarazo.

Tras llevarse un repentino susto el día después de hacer la noticia pública y de reconocer que no se sentirá tranquila hasta que, como mínimo escuche el latido o cumpla los tres meses de gestación, la novia de Tony Spina se está analizando y mostrándose alerta de lo que está sintiendo en estos primeros días. ¿Son síntomas? ¿Es sugestión?

Y, aunque ella necesita, tal como ha contado, buscar sensaciones para saber que está todo yendo bien, lo cierto es que estos primeros días de embarazo sí que está experimentando algunos cambios y avisos que le está dando su cuerpo. "Actualizamos síntomas", ha comenzado diciendo para enumerar algunos de ellos.

"Me entró el otro día un dolor como de regla, en plan que pensaba que me iba a bajar la regla. Me asusté muchísimo y, al final, resulta que es un síntoma del embarazo que mientras no te baje, pues es normal. Por es lado bien", ha destacado de uno de los primeros cambios que ha notado. Este no ha sido el único.

La exconcursante de 'Supervivientes' y anteriormente participante de 'La isla de las tentaciones' también ha hablado de otro rasgo de identidad por el que una puede saber que está embarazada: dolor y aumento del pecho. "Me viene y va", ha expresado en relación a las molestias que ha experimentado.

Según ha explicado, esto no le ha resultado tan determinante como un episodio que también ha vivido y, que en parte le ha dado tranquilidad y que le anima a creer que todo está yendo bien. "Ayer estaba comiendo salmón y tuvo que dejarlo porque me entró una arcada que quería vomitar", ha dicho con respecto al tema de la aparición de las primeras náuseas.

Un síntoma que le animado a pensar que todo está yendo bien y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. "No me voy a asustar. He pensado muchas veces en hacerme otra analítica, pero no me voy a obsesionar. Teniendo síntomas quiere decir que la cosa va bien", ha relatado.