Los instrumentos estarán en las plazas principales de la ciudad de 11 a 20 horas

ValenciaValencia se llena de música 14 de noviembre, gracias a la iniciativa “Tu ciudad se llena de pianos”, que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la música en espacios públicos. La actividad permite que los instrumentos estén a disposición de profesionales, estudiantes, aficionados y espontáneos que desean tocar o simplemente observar interpretaciones en distintos puntos céntricos de la ciudad.

Los pianos se encuentran disponibles desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en un total de ocho ubicaciones estratégicas: la Plaza del Ayuntamiento, el Colegio del Patriarca, la Plaza Redonda, la Plaza del Mercado, la Plaza de la Mare de Déu, la Plaza de la Reina y la explanada de la Estación del Norte. Estas localizaciones permiten que tanto residentes como turistas puedan acercarse a disfrutar de la música y experimentar con el instrumento en un entorno urbano abierto.

La alcaldesa de Valencia, María José Català, ha participado en la presentación del proyecto y ha destacado el potencial musical de la ciudad y la comunidad. “La ciudad de Valencia y toda la Comunidad Valenciana tiene una materia prima musical impresionante, somos una ciudad muy musical”, afirma. Català subraya también el papel de este tipo de actividades como motor cultural social.

La actividad forma parte del proyecto “València Music City”, que busca consolidar la música como elemento central del desarrollo cultural de la ciudad. A través de esta propuesta, se fomenta la práctica musical y se acerca la cultura a espacios públicos, haciendo de la música un vínculo social abierto a todos los ciudadanos. La iniciativa también se desarrolla en otras ciudades de España, lo que sitúa a Valencia dentro de un circuito nacional de promoción musical y participación ciudadana. Tras un parón de siete años, la vuelta de “Tu ciudad se llena de pianos” permite recuperar la interacción directa con los instrumentos y reafirma la música como un elemento esencial de la identidad cultural y social de Valencia.