La cantante Sonia Priego, conocida como La Húngara, ha sido premiada con la Paloma de Plata por ser un ejemplo para la juventud

Por qué La Húngara se llama así: la chispa familiar que catapultó su apodo artístico

El Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía acogía este viernes la entrega de los premios Paloma de Plata, de la Escuela Cultura de Paz, que reconocen cada año a un grupo de hombres y mujeres por su buen hacer y ejemplaridad.

Una de las premiadas con la Paloma de Plata por ser un ejemplo para la juventud ha sido la cantante Sonia Priego, conocida como La Húngara, por su visibilidad a la salud mental.

El emotivo recuerdo a su hermana

La Húngara ha pronunciado un emotivo discurso al recoger el premio y no ha dudado en acordarse de su hermana: "Por eso le digo a los jóvenes que los sueños se cumplen. Hoy precisamente se ha estrenado un single que es la canción que lleva mi documental, un documental que podéis ver en Mediaset Infinity. Un documental en el que yo cuento mis penas mis alegrías, mi vida, y como has dicho, le dedico una parte muy especial a mi hermana, que como tantísima gente en el mundo, pues un día la vida se le hace cuesta arriba, no encuentra salida por ningún lado, y su única salida fue, pues, irse y dejarnos aquí. Así que yo, en memoria de mi hermana y de toda esta gente que un día decide marcharse, quisiera pedir un fuerte aplauso", compartía la artista, arrancando el aplauso de los asistentes al acto.

Tras el discurso, la artista ha cantado su nuevo single, "Esta es mi vida".

'La Húngara. Toma que toma': el documental de Mediaset Infinity

'La Húngara. Toma que toma' es el documental de Mediaset Infinity en el que se repasa la vida, el entorno y la popularidad de la icónica cantante andaluza Sonia Priego, más conocida como La Húngara. La artista revolucionó el panorama musical a principio de siglo con su fusión de flamenco y pop. En 2021 colaboró con C. Tangana en el tema 'Tú me dejaste de querer' y juntos pulverizaron todas las listas de éxitos.

El documental cuenta con tres episodios en los que se relatan los momentos más complicados de su vida, además de mostrarnos cómo es su día a día sobre el escenario, pero también fuera de él.

El documental se ha alzado con dos galardones en el South Festival en Cádiz: el Premio Especial del Jurado Serie de No Ficción y el Premio del Público 2025 en la categorías de No ficción. El jurado la ha premiado por "ser capaz de capturar la personalidad de la artista y su consistencia en la mezcla de elementos de humor y drama de manera orgánica".

La historia de su nueva canción

Sonia explicaba hace unas semanas a la web de Informativos Telecinco qué supone para ella este nuevo tema. "Es la canción más personal de mi carrera, porque cuento la historia de mi vida, como lo que yo sentí siendo una niña de barrio que soñaba con ser artista".

Mientras grababa la letra en el estudio recordó algunos momentos "muy bonitos" de su pasado, de su padre, de su hermana, de sus hijas, amigos y "de la gente que me quiere".

"Lo que reflejo también es lo más importante, porque explico cuál es el motor que me ha ayudado a llegar donde hoy estoy: mi familia y la gente que me quiere", nos cuenta.

Esa mención al "motor" la repite en varias ocasiones: "Mis comienzos, mi barrio, mi vida y mi familia son el motor que todos los días me ayuda a levantarme y a estar donde estoy".

Se trata de una canción que la "emociona" especialmente porque "está hecha con muchísimo sentimiento" y con la que, lo que pretende tras su lanzamiento, no solo es "cerrar una etapa"; también "sacar algo que yo tenía ahí guardado y que quería que la gente conociera de mí", apunta a este medio.