El compositor lanza "Totum", su décimo álbum de estudio y la canción más larga publicada en streaming por un artista español

65 minutos de música continua que fusionan rock progresivo, electrónica, neoclásica y música orquestal

CórdobaPuede que la industria musical española se enfrente en estos tiempos a un desafío que no muchos se han atrevido a plantear, el de recuperar la escucha larga y profunda de música y discos, en un momento dominado por canciones cortas y fragmentadas (por aquello de los vídeos subidos a redes sociales).

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela, conocido como Tsode, lo ha hecho, y sin medias tintas, porque ha lanzado "Totum", la canción más extensa jamás publicada en streaming por un artista español, con 65 minutos de música ininterrumpida. Es su décimo álbum de estudio y con él propone un viaje musical completo que exige atención plena.

"Las plataformas nos han acostumbrado a canciones cortas y rápidas, y "Totum" es mi respuesta, es mi reivindicación, porque exijo tiempo y atención, que después recompenso con una experiencia inmersiva y completa", explica el artista. La obra, concebida como una única pista continua, reúne 310 pistas de música, cientos de instrumentos y una fusión de estilos que van del rock progresivo a la música electrónica, pasando por la neoclásica y la música orquestal cinematográfica.

Una obra que representa "el todo"

El nombre del álbum no es casual. "Totum" significa "el todo" en latín, y su objetivo es reflejar la unidad de los géneros musicales como un lenguaje universal. Tsode describe su trabajo como "un largo recorrido por distintos estilos, siempre instrumental, porque lo que me interesa es que la música haga sentir sin letras, solo por lo que se escucha".

Más que un disco, se trata de una experiencia sensorial completa. Cada segundo está diseñado para generar paisajes sonoros que combinan la majestuosidad del rock progresivo, la sutileza de la música ambiente, la precisión de la electrónica clásica, la espiritualidad del new age y la grandeza de la música orquestal. La pieza busca ofrecer una inmersión total al oyente, rompiendo con la dictadura del single y reivindicando la paciencia y la profundidad en el consumo musical.

"Hoy la música se escucha en fragmentos de 30 segundos en videos de redes sociales. Ya no se consumen álbumes completos, que prácticamente ni siquiera se hacen. Por eso decidí crear un álbum que sea una sola canción sin interrupciones", asegura Tsode.

De Córdoba al streaming, pasando por el cine

El estreno de TOTUM se acompaña de una presentación oficial en la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba, organizada en colaboración con la Universidad de Córdoba. La cita, prevista para el 17 de octubre a las 18:00 horas, incluirá la proyección de un trabajo audiovisual y una escucha inmersiva en una pantalla de cine, ofreciendo al público una experiencia que combinará imagen y sonido.

Para Tsode, este proyecto es una declaración artística y personal. Su música, difícil de encasillar en un solo género, ha sido calificada como rock sinfónico experimental, aunque el propio compositor prefiere no etiquetarla. "Mi música es un género propio, no tiene uno concreto, pero lo importante es que cada oyente pueda recorrer un viaje emocional distinto", comenta.

Reivindicación de la escucha completa

Mientras las listas de éxitos se llenan de canciones de tres minutos diseñadas para captar atención inmediata, el álbum de Tsode exige una escucha paciente y atenta, premiando al oyente que se entrega al recorrido musical completo. La obra se convierte así en un testimonio de resistencia y en una invitación a redescubrir la música como experiencia total.

El álbum está disponible en todas las plataformas de streaming y se propone como una obra que cambia la forma en que entendemos los discos y la música instrumental en España. Con "Totum" Tsode demuestra que todavía es posible sorprender, experimentar y desafiar las normas de la industria musical. "Lo que busco es que la música haga sentir, que provoque emociones sin necesidad de palabras", concluye.

Un hito en la música española

Con su décimo álbum, Tsode no solo ha logrado una proeza técnica y artística, sino que también marca un hito en la historia del streaming en España, llevando la música instrumental y conceptual a un nivel que hasta ahora no se había explorado.

65 minutos. 310 pistas. Un universo musical. "Totum" es la reivindicación de la paciencia, la atención y la emoción en tiempos de fragmentos.