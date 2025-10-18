Patricia Martínez 18 OCT 2025 - 03:00h.

Abraham Cupeiro mandó la gaita por una empresa de transporte "para que no sufriera" pero el furgón sufrió un asalto

Abraham Cupeiro graba en el mítico Abbey Road de The Beatles los sonidos más ancestrales del planeta

LugoEl músico lucense Abraham Cupeiro ha sido el protagonista estos días sin quererlo, de una película de acción e intriga que por suerte ha acabado bien.

Cupeiro se desplazó a Murcia para tocar en esa localidad el pasado 3 de octubre, dentro de su gira “Resoando o pasado”. Y como siempre lo hace, viajó acompañado de más de 40 instrumentos, muchos de los cuales son centenarios, dado que el músico se ha especializado en recuperar e investigar sobre instrumentos antiguos, algunos de ellos milenarios. Cupeiro, especializado en la recuperación de sonidos y ejemplares antiguos, mima todo sus instrumentos en cada desplazamiento, y por eso siempre viaja acompañado de todos ellos. Esta vez se los llevó en el avión, a excepción de una gaita irlandesa, hecha a mano, que viaja por mensajería “para que no sufra en los traslados”. Con lo que el músico de Lugo no contaba es que la gaita iba a sufrir un robo digno de película, con él de apurado protagonista.

En el viaje de vuelta a Lugo, el furgón de mensajería donde iba la maleta con la gaita en el interior, sufrió un asalto y los ladrones se llevaron todo lo que iba dentro, incluida la maleta. En ella, había además un ejemplar de su disco "Sons esquecidos", un detalle en la trama fundamental para su resolución.

La maleta apareció en una calle de Murcia

Ya de vuelta en Lugo Cupeiro se enteró del robo. “Tenemos una mala noticia” le contó la Policía en una llamada, y el músico pensó que había perdido la maleta pra siempre, con su valiosa gaita en el interior.

Pero el azar, o la trama de esta película rocambolesca tenía varios giros aún preparados. Un vecino de Murcia encontró una maleta abandonada en la calle. Como observó que nadie la cogía, decidió llevarla a la Policía. Y en su interior estaba el disco perdido de Cupeiro. Así que el vecino se puso en modo investigador, localizó a Cupeiro por Instagram, y le escribió para contarle que había encontrado una maleta con un disco suyo en el interior, por si sabía de quién podría ser.

La maleta con la gaita volvió desde la oficina de objetos de perdidos de Murcia a Lugo. Pero cuando Cupeiro pensaba que la historia había terminado, el azar le había preparado el siguiente capítulo.

El músico tenía su siguiente concierto en Valencia. Poco antes de su actuación, cuando revisó la gaita recuperada descubrió que faltaba una parte fundamental del instrumento, una pieza que conecta dos partes de la gaita, imprescindible para hacerla sonar. El músico pidió ayuda al luthier lucense Lis Latas, para intentar localizar en Valencia y a pocas horas de su actuación un “main stock” algo así como el “bypass” de la gaita, donde se unen todos los tubos. Y solo dos horas después, alguien le acercó al hotel uno de respuesto, gracias a esa red improvisada de apoyo que montaron.

Alguien descubrió la pieza perdida en una tienda de objetos de segunda mano

Cupeiro finalmente dio su concierto en el Teatro Olimpia de Valencia, ante más de 1000 personas y volvió a casa, dando por perdida esa pieza. Pero en el siguiente y último capítulo de esta historia, alguien vio “algo que le sonaba” en una tienda de objetos de segunda mano de Murcia. Este pasado lunes recibió una llamada que le tiene aún asombrado: un profesor de un conservatorio de Murcia, que le conoce, encontró la pieza perdida entre los objetos expuestos de la tienda de segunda mano. “Los instrumentos han aparecido sanos y salvos” contaba en sus redes hace unos días, relatando el periplo de quienes le han ayudado en esta peculiar historia de robos, pérdidas y abandonos.

El músico está agradecido con la respuesta ciudadana, para llegar al final feliz desenlace. “En el periplo de encontrarlo muchas han sido las personas que me han ayudado, mucha gente de Murcia que me ha llamado preocupándose. Al final han encontrado los instrumentos en una tienda de segunda mano. Quiero dar las gracias también a los amigos de Valencia, que me han ayudado prestándome un instrumento para hacer el show del pasado sábado día 11”, detalla Cupeiro.

"Parecía un milagro poder encontrarla" cuenta el músico tras recuperar su gaita

“Perder un instrumento no es una cosa agradable, pero lo que sí es maravilloso es ver como todos os habéis volcado para ayudarme a encontrar un instrumento, un instrumento raro y que a priori parecía un milagro poder encontrar” cuenta agradecido poniendo el broche final a esta historia con final feliz, casi de milagro.

Cupeiro ya tiene por fin su preciada gaita irlandesa completa y este fin de semana tiene previsto presentar su espectáculo ‘Resoando no pasado’ en Sanxenxo, todo un viaje didáctico por la historia, a través de su amplia, valiosa y también aventurera colección de instrumentos milenarios.