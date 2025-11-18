Carlos Plá 18 NOV 2025 - 16:56h.

Durante el registro del coche del detenido, Kosmo marcó con insistencia la empuñadura de una muleta en cuyo interior se localizaron varias bolsas con cocaína

AlicanteLa Policía Local de Xàbia (Alicante) ha detenido a un individuo de 22 años por un presunto delito contra la salud pública durante un operativo de vigilancia realizado recientemente en la zona de Thiviers de la localidad alicantina.

La intervención se produjo cuando las unidades de Seguridad Ciudadana detectaron la conducción sospechosa de un vehículo e indicaron al conductor que detuviera la marcha. Durante el proceso de identificación, los agentes observaron distintos indicios que podrían vincular al conductor con posibles actividades ilícitas. En el registro inicial se localizó una cantidad relevante de dinero fraccionado, elemento habitualmente relacionado con el tráfico minorista de sustancias estupefacientes.

Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo con el apoyo del agente canino Kosmo. El perro marcó de manera insistente la empuñadura de una muleta que el detenido transportaba en el interior del vehículo. Tras su inspección, se localizaron varias bolsitas que contenían una sustancia que, a falta de confirmación pericial, podría corresponder a cocaína.

El individuo fue detenido y trasladado para la instrucción de las diligencias, quedando todo el material intervenido a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, han puesto en valor la profesionalidad, coordinación y eficacia demostrada por los agentes actuantes, incluido Kosmo. Asimismo, han destacado que este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso del Ayuntamiento y de la Policía Local en la protección de la ciudadanía y en la prevención de actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.