Carlos Plá 18 NOV 2025 - 12:18h.

En diferentes tramos se implantan soluciones distintas con un mismo objetivo, salvar vidas y proteger viviendas y negocios cuando llegue una nueva DANA

ValenciaLa fuerza del agua llegó a superar los 20 metros de altura por encima del fondo del cauce en Chiva. Las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia han demostrado que los cauces de los barrancos y ríos son fundamentales para la prevención de estos desastres y su adecuación es necesaria.

Precisamente en Chiva trabajan desde hace meses en las obras para asegurar el cauce del barranco del Poyo que atraviesa el pueblo. "Chiva tiene una cicatriz en el centro del pueblo. Tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar como el ayuntamiento de la localidad estamos trabajando. La Confederación está realizando balsas de laminación que sirven para reducir la fuerza del agua y también se están levantando muros de protección tipo escolleras para que el agua no socave por debajo de los cimientos como ocurrio en la calle San Isidro del municipio", señalan desde el ayuntamiento.

Mientras, en un tramo de la A-3 por donde cruzó el barranco del Poyo, decenas de operarios refuerzan taludes y construyen una mota para proteger de la destrucción las empresas de zonas industriales como la situada en el polígono de Ribarroja-Loriguilla. "Los muros que hay son nuevos porque todo se lo llevó la lluvia", explica la propietaria de un restaurente de la zona afectado por las inundaciones.

En Catarroja y Picanya se centran en ampliar y reforzar el cauce del barranco, mientras en Massanassa ponen el foco en la detección temprana. "Hemos solicitado a las dos administraciones que instalen mecanismos de prevención que permitan una adecuada coordinación entre los sensores y los publiómetros", explican desde el consistorio.

Diferentes tramos y diferentes soluciones con los mismos objetivos, salvar vidas y proteger viviendas, negocios y empresas cuando llegue una nueva DANA.