ValenciaEn la DANA de Valencia murieron 37 personas vulnerables, usuarias de teleasistencia. Hoy, hemos conocido las transcripciones de sus llamadas de auxilio. El 29 de octubre de 2024 nadie se esperaba que el barranco del Poyo se desbordase. Y entre las peticiones de ayuda, se encontraba la de Lorenza, una mujer residente en Picanya, de 90 años, que vivía cerca del barranco: “Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa por todas partes”.

Más tarde, contactan de nuevo con ella con un sistema totalmente saturado. “Estoy subida en el sofá, pero está entrando”, responde ella. Durante la llamada le indican que se suba encima de una mesa mientras siguen pidiendo ayuda. “Vale, por favor, rápido”, contesta la mujer. Después de esta llamada, no consiguieron contactar con ella.

La angustia que vivió una amiga de la mujer

Desde el servicio se intenta contactar sin éxito con la Policía de Picanya y después con una amiga de la usuaria, de la que tenían el contacto, que les dice que ella se encuentra en un segundo piso "porque le ha pillado en una planta baja y se ha quedado encerrada del agua, pero estoy bien".

La operadora le pregunta si alguien podría ir a recoger a la amiga, pero ella le dice que es imposible. "Si yo estoy ahora mismo que no puedo ni ir a mi casa, estoy tirada. Una señora me ha abierto su casa para que pueda subir, donde yo estoy me llega el agua por encima de las rodillas, no puedo moverme", le explica.

"Está el agua hasta arriba", dice la hija de una mujer atrapada en su casa

Otra mujer llama al servicio de teleasistencia de la Generalitat para alertar que su madre, usuaria del servicio, estaba en una zona inundada. “Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba. Entonces miren a ver si me lo pueden solucionar por favor”, pide la hija. "A ver. Yo intentaré comunicar con el domicilio. No tiene luz tampoco, no podemos contactar", le dicen desde el servicio de teleasistencia.

Y al final logran contactar con el 112: “Tenemos una usuaria en Utiel que se le ha inundado la casa, tiene 90 años, y no pueden… no les dejan acceder a los hijos ni pueden contactar con ella. Necesitamos saber si la Policía o los Bomberos la han sacado del domicilio”. Le explican que el servicio de teleasistencia no funciona porque no hay electricidad y que es imposible hablar con la víctima.

"Me han dicho algunas vecinas que han ido pero no la encuentran", lamenta la hija

En ningún momento de los 15 audios que constan grabados hay contacto con la usuaria. Sí que vuelven a hablar en varias ocasiones con la hija, que les comunica su desesperanza: "He hablado con una vecina de enfrente y dice que estaba entrando el agua por las ventanas, que no podían pasar la calle. Para pasar. O sea que mi madre está dentro. Entonces con 90 años y si tiene la casa medio llena de agua, no se cómo estará ya. Por eso me urgía", confiesa.

Tras llamar a la Policía Local de Utiel y obtener como respuesta “que no estaban haciendo rescates”, su hija se teme lo peor. “Está el agua hasta arriba. Me han dicho algunas vecinas que han ido pero no la encuentran. Yo me temo lo peor”. La trabajadora de la teleasistencia le detalla que hay muchos pueblos en la misma situación: "Paiporta, Catarroja, Algemesí, estamos aquí que no llegamos, o sea que... y claro, todos los servicios están saturados, no contesta ni Dios, te cuesta un montón que te puedan coger, vale pues a ver si en nada podemos hablar y decir que ya está todo y que está todo bien".

Estas transcripciones se han incluido en las pesquisas tras una acusación popular que ejerce en la causa la asociación ‘Acció Cultural del País Valencià.