Liberados dos hombres tras ser secuestrados y agredidos en Almoradí

ValenciaLa Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han detenido a tres hombres de 20, 28 y 44 años, como presuntos autores de la detención ilegal y agresión a dos hombres a los que habían trasladado por la fuerza a un descampado del municipio. Un cuarto individuo, plenamente identificado, logró huir instantes antes de la llegada de los agentes y continúa en búsqueda.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del 31 de octubre, cuando los autores interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de la localidad. Tras maniatarles e introducirles por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada, donde sufrieron agresiones y amenazas.

Durante la captura de las víctimas, varios vecinos observaron cómo los hombres eran obligados a entrar en el vehículo, dando aviso inmediatamente a los agentes. Gracias a la colaboración ciudadana, se activó un dispositivo urgente de Guardia Civil en coordinación con la Policía Local de Almoradí.

Minutos después, durante el rastreo por la zona rural, los agentes localizaron el vehículo estacionado en un descampado y escucharon los gritos de auxilio de las víctimas. La patrulla accedió de inmediato al lugar, sorprendiendo a los autores en plena agresión y procediendo a su detención. Las víctimas, que presentaban múltiples lesiones, fueron asistidas por personal sanitario.

Represalias por un robo

Los primeros indicios apuntan a que los hechos pueden haber sido producidos como represalia tras un robo cometido días antes. Los tres detenidos, tres hombres de 20, 28 y 44, a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Orihuela en funciones de guardia.