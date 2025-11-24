Investigan la muerte de Flor Bollini, 'chamana de los empresarios', en una fiesta privada en Ibiza

La mujer fue hallada desnuda y con quemaduras en el interior de una sauna

Un juzgado de Ibiza ha reabierto el caso de la muerte un Flor Bollini en una sauna durante una fiesta en casa de un millonario sueco en Ibiza en octubre de 2024. Bollini, conocida como la ‘chamana de los empresarios de éxito’, falleció durante una fiesta que prometía ser “salvaje” y en la que se animaba a los asistentes a llevar “lo que les apetezca” en una invitación de WhatsApp, con emoticonos de pastillas, copa, nieve, caballo y dinero.

Tras más de 24 horas ininterrumpidas de fiesta, Flor Bollini fue hallada sin vida en la sauna desnuda y con quemaduras por todo el cuerpo el 14 de octubre de 2024, según el diario Las Provincias.

La fallecida, de 44 años, asistió a una ‘kitchen party' inicial que prometía subir de “intensidad para arrancar la fiesta de pijamas salvaje”, con una “sauna de leña junto a la piscina para poder desconectar de lo que pase y empezar de nuevo”. En el mensaje, según informa el citado diario, se animaba a la gente a llevar “lo que les apetezca” junto a emoticonos de “pastillas, copa, nieve, caballo y dinero”.

El dueño de la casa y cuatro asistentes a la fiesta más llamaron a Emergencias sobre la media noche.

Cuando llegaron la Policía y los servicios sanitarios, el cadáver había sido movido hasta una mesa de la terraza, alumbrada con velas, junto a la piscina. Le habían puesto encima una manta para taparla.

Los asistentes presentaron a la víctima, nacida en Argentina y de nacionalidad italiana, como la “chamana de los empresarios de éxitos”, que realizaba rituales de sapo bufo y con problemas cardíacos, siempre según el citado diario. Precisamente por esos problemas de salud cuentan que cada 20 minutos iban a la sauna para comprobar que estaba bien hasta que la encontraron desvanecida, aunque aún con vida.

El informe de la autopsia reveló la mujer murió de forma accidental por muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. En un mes, el Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza decretó el sobreseimiento provisional al no apreciar “debidamente justificada la perpetración de delito”.

El anillo inteligente de la víctima, la clave

Sin embargo, el abogado de la familia de Bollini, con el informe definitivo de la autopsia y el anillo inteligente que llevaba la víctima, ha logrado que el juzgado reabra el caso.

El juzgado, que archivó la causa antes de tener los resultados toxicológicos y el informe definitivo de autopsia, ha reabierto la investigación

El anillo monitoriza las pulsaciones y sitúa la hora de la muerte algo más de dos horas antes de la llamada al 112. Tiempo que se podría haber usado en cambiar la escena del crimen. Las cinco personas que llamaron a Emergencias contaron que llegaron tarde de una comida.

El anillo registró una notoria bajada de pulsaciones desde las 23.25 horas hasta que en torno a las doce de la medianoche entró en modo descanso total -ya estaría muerta-, según Las Provincias.

La siguiente medición del anillo son los siete pasos registrados pasada ya la medianoche, que concuerdan con la distancia entre la sauna y la mesa en la que dejaron el cuerpo desnudo de la víctima.

Los cinco testigos dijeron que la mujer estaba con vida cuando la hallaron en la sauna y llamaron a Emergencias.

¿Muerte accidental u homicidio?

Para el abogado de la familia de Bollini, Vicente Monzó, existen indicios más que evidentes de la comisión de los delitos de homicidio -doloso u al menos imprudente-, contra la salud pública por el favorecimiento del consumo ilegal de drogas tóxicas y hurto.

Los testigos habrían insinuado que ella fue la única que consumió drogas al hacer el ritual del sapo bufo, aunque en el informe toxicológico no se encontró bufotenina en su organismo. Sin embargo, según el citado medio, dicho informe solo refleja una ínfima cantidad de alcohol en sangre y los niveles detectados de MDMA, ketamina, norketamina, anfetamina y metanfetamina (composición del tusi) no son letales.

Para la acusación, por las graves quemaduras que presentaba el cuerpo, la habría olvidado más de una hora dentro de la sauna. “Fue su actitud y pasividad la que acabó con la vida de Flor Bollini, fue un homicidio, o en el mejor de los casos por imprudencia grave, ya que nunca debieron permitir a Flor entrar en la sauna y se olvidaron de ella allí”, recoge el escrito del letrado.

El juzgado trata ahora de que los médicos forenses decreten la hora exacta de la muerte, así como que se detalles “los extremos del informe que resultan incompletos, contradictorios o insuficientemente valorados”.

La Audiencia de Palma está pendiente de resolver el recurso interpuesto por la familia de la víctima para que se cite como investigados a los cincos testigo y a la pareja con la que se alojaba en Ibiza esos días la fallecida.