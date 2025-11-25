Europa Press 25 NOV 2025 - 17:15h.

La familia del fallecido compareció el pasado 13 de noviembre, con documentación y la petición de que su padre sea considerado víctima

ValenciaLa jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha pedido al Instituto de Medicina Legal (IML) un informe para determinar si une al procedimiento el caso de un fallecido en Guadassuar el 30 de octubre de 2024 y cuya familia ha pedido que sea considerado como víctima de las riadas.

La familia del fallecido compareció el pasado 13 de noviembre, con una serie de documentación y con la petición de que su padre sea considerado víctima. En una providencia, la magistrada acuerda abrir pieza de fallecimiento, unir la comparecencia y la documentación médica, recibir declaración como perjudicada a la familia y hacerle ofrecimiento de acciones.

Una vez verificado lo anterior, pide recabar del IML un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre las circunstancias sufridas por su padre el 29 de octubre de 2024 y su fallecimiento un día después en su domicilio de Guadassuar.