Europa Press 27 NOV 2025 - 15:08h.

Rosa Álvarez ha valorado que, en el discurso de Pérez Llorca, "las formas son mejores" que con Mazón, porque "no se ha mostrado prepotente", pero "la letra es la misma"

Mazón se despide con un vídeo de su último pleno del Consell acompañado de La Perla de Rosalía y se acaba arrepintiendo

Compartir







ValenciaLa presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha advertido que el perdón del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quedará "en papel mojado" si él "sigue echando balones fuera a otras administraciones" sobre la gestión del 29 de octubre y manteniendo que "hubo un apagón informativo".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, tras escuchar la intervención de Juanfran Pérez Llorca en Les Corts durante el debate de investidura, en el que el candidato 'popular' ha avanzado que, en caso de ser 'president', sus "primeras palabras" serán para "pedir perdón" a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana que arrasó hace algo más de un año la provincia de Valencia.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA incorpora a la causa la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de Les Corts

Rosa Álvarez ha valorado que, en el discurso de Pérez Llorca, "las formas son mejores" que con el presidente en funciones, Carlos Mazón, porque "no se ha mostrado prepotente", pero "la letra es la misma, aunque sea una letra bilingüe, que la verdad es que se agradece".

Respecto a sus disculpas, ha señalado que tienen que saber "en función de qué y por qué". "Si pide disculpas y más, pero sigue echando balones fuera a otras administraciones y que hubo un apagón informativo y que por eso no pudieron hacer nada, eso se queda en papel mojado porque eso no significa absolutamente nada", ha afirmado. "Como titular, queda muy bien, pero hay que saber el trasfondo de esas disculpas futuras", ha comentado.

PUEDE INTERESARTE El dueño de El Ventorro entrega a la jueza la foto del reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana

En ese sentido, preguntada por qué condiciones deberían darse para que aceptaran ese perdón, Rosa Álvarez ha respondido que necesitarían que Pérez Llorca "reconozca que la responsabilidad era de ellos, de que no hubo apagón informativo de las agencias estatales" como la Aemet. En alusión a Mazón, ha aseverado que "el apagón informativo lo tenía él porque él tomó esa decisión de estar totalmente ajeno a todo lo que sucedía".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También ha señalado, en alusión a la exconsellera Salomé Pradas, que Carlos Mazón "había nombrado a una inepta, que ella misma dijo que no sabía nada de emergencias y que estaba esperando (para enviar el ES-Alert)" porque realizó una llamada a Mazón un minuto antes del envío del aviso, "cuando prácticamente todos nuestros seres queridos estaban muertos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre si aceptarían el perdón mientras Mazón siga como diputado autonómico, Álvarez ha insistido en que "es todo muy prematuro" y "primero hay que saber el condicionante de por qué asumen con esas disculpas", además de celebrar una asamblea para tomar una decisión así. "Es como un niño que sigue haciendo travesuras y te dice perdón, para que los dejes salir o jugar al fútbol, no", ha expresado, antes de opinar que "eso simplemente hoy lo he utilizado como titular"

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Preguntada por la ausencia de Carlos Mazón durante la mañana en el debate, Rosa Álvarez ha manifestado: "A mí me da igual donde esté hoy, lo que me importa es dónde estaba el día 29".

Reclama cambios en el Consell

Asimismo, en caso de que la investidura salga adelante, ha defendido que haya cambios en el Consell porque "había muchas personas necesarias para que ese día las cosas hubieran salido bien o mal", y se ha referido en concreto a que la vicepresidenta primera de la Generalitat en funciones y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, "tuvo una labor fundamental que no realizó" en residencias y teleasistencia.

Álvarez cree que la también portavoz del Consell, en la rueda de prensa posterior al pleno de este miércoles, "estaba reculando un poco y no quiso poner la mano en el fuego" por Carlos Mazón.

En esa línea, Rosa Álvarez cree que en el PP "lo están dejando caer de una manera clara" con el objetivo de "callar" a las asociaciones y "desactivar la protesta", pero "están muy equivocados si piensan que eso va a ser así", porque las familias no van a "perdonar" que el Consell y otras personas aplaudieran a Mazón horas antes del funeral de Estado. "Ha sido un maltrato permanente", ha lamentado.

Rosa Álvarez ha recalcado que Carlos Mazón "no dimitió, se le hizo dimitir, y no precisamente por su partido, por el partido que lo sostiene que es el partido de la ultraderecha, ha sido por las asociaciones, las familias, por todo un pueblo de Valencia que nos ha apoyado durante un año".

Inmigración y Vox

Rosa Álvarez también ha criticado las alusiones del discurso de Pérez Llorca a la migración. "Es horroroso, porque además eso es lo que necesita escuchar quien le va a dar esos votos necesarios para que sea el futuro presidente de la Generalitat", ha recriminado.

La presidenta de la asociación ha señalado que entre las víctimas y dentro de su asociación había personas de otros países y ha pedido "no criminalizar a una persona por nacer en otro lado".

De ese modo, ha reprochado a Pérez Llorca que haya "utilizado Vox y serenidad en la misma frase", cuando eso es "inviable" porque la formación supone "crispación en la Comunitat Valenciana y en el resto del país". También ha lamentado que "solamente está teniéndoles la mano a un solo partido, por lo tanto es totalmente sesgado".