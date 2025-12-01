Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Vila-real en Castellón
Una niña de 12 años ha fallecido esta tarde en la piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real
El Ayuntamiento de Vila-real ha confirmado el fallecimiento de un usuario de este centro deportivo.
Fuentes conocedoras del caso han explicado a EFE que se trata de una niña de 12 años. El suceso habría ocurrido sobre las 17:00 horas. Los servicios de emergencia que se han desplazado al lugar han intentado reanimarla sin éxito.
La Policía Local y la Policía Nacional han acudido a las instalaciones deportivas para controlar la afluencia de usuarios e impedir el acceso a las mismas mientras actuaban los servicios médicos.