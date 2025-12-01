Fallece una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo en Vila-real en Castellón

Agencia EFE 01 DIC 2025 - 19:44h.

Una niña de 12 años ha fallecido esta tarde en la piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha confirmado el fallecimiento de un usuario de este centro deportivo.

Una niña de 12 años ha fallecido esta tarde en la piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real cuando se encontraba realizando natación adaptada.

Fuentes conocedoras del caso han explicado a EFE que se trata de una niña de 12 años. El suceso habría ocurrido sobre las 17:00 horas. Los servicios de emergencia que se han desplazado al lugar han intentado reanimarla sin éxito.

La Policía Local y la Policía Nacional han acudido a las instalaciones deportivas para controlar la afluencia de usuarios e impedir el acceso a las mismas mientras actuaban los servicios médicos.