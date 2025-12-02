Un hombre de 74 años que murió tras pasar toda la noche mojado, víctima 230 de dana

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA de Valencia ha acordado incluir a este hombre entre las víctimas de la DANA

Considera la jueza que pasar la noche en agua fría y con estrés el día de la DANA derivó en un tromboembolismo pulmonar.

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA de Valencia ha acordado incluir a un hombre de 74 años, que estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de una planta baja de Catarroja y falleció unos días después, como la víctima número 230.

Según un auto dictado hoy por la jueza de Catarroja (Valencia), la permanencia de la víctima "en agua fría, una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que el hombre, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de València.

Esta víctima se suma, en consecuencia, al previo reconocimiento el pasado mes de septiembre como víctima número 229 de una niña de la que su madre estaba embarazada de 8 meses en el momento de su defunción, añade el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El informe forense ampliatorio determinó que se consideraba "una gestación viable al tratarse de un feto de más de 24 semanas y más de 500 gramos de peso por la edad gestacional". La bebé ya ha sido inscrita en el Registro Civil con su defunción.

Nueve personas, a la espera de ser reconocidas como víctimas de la DANA

Así consta en un auto de este mismo martes en el que la instructora actualiza la cifra de víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, dado que están en proceso de análisis otras nueve personas fallecidas, respecto de las cuales sus familiares han pedido ante el órgano judicial que sean reconocidas como fallecidas en la DANA.

En este último caso, tras la petición de un hijo, la jueza acordó recabar del Instituto de Medicina Legal (IML) un informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento de su padre y las circunstancias sufridas por esta persona en Catarroja.

El informe del IML, del pasado mes de noviembre, constata que el anciano, de 74 años, estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda, una planta baja de Catarroja, ya que, como consecuencia de la entrada de agua, no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar.