ValenciaLa reciente campaña publicitaria lanzada por la Generalitat Valenciana para concienciar sobre la importancia de atender las alertas meteorológicas ha generado un profundo malestar entre los vecinos de Valencia y de los municipios afectados por la DANA, como por ejemplo la localidad de Sedaví que quedó asolada tras la tragedia, como informa Ángela Julve.

El mensaje escogido por esta campaña compara la atención a las señales de tráfico con la que debe prestarse a los avisos de emergencia. Por eso, no es de extrañar que la campaña publicitaria haya sido recibida como una muestra de falta de sensibilidad en una zona donde aún se llora a familiares, amigos y vecinos fallecidos en la tragedia.

El cartel, visible en las afueras del municipio, muestra una señal de tráfico acompañada del texto: “Si respetas siempre esta señal, haz lo mismo cuando recibas una alerta meteorológica".

Lo que pretendía ser un recordatorio de prudencia se ha interpretado como un reproche hacia la población, especialmente porque la alerta oficial llegó cuando ya era demasiado tarde para muchas de las víctimas.

Sedaví, uno de los puntos más golpeados por la riada, se ha convertido en el epicentro de la indignación vecinal. Quienes pasan por la zona cero de la catástrofe se encuentran con estos carteles desde hace pocas semanas, y la reacción mayoritaria es de estupor y rechazo. Muchos residentes consideran que el eslogan resulta, como mínimo, desafortunado. En cambio, otros directamente lo califican de una falta de respeto imperdonable hacia quienes sufrieron las consecuencias más duras de aquel episodio meteorológico.

El malestar y el desencanto político

“Nos dicen que hagamos caso a las alertas, pero el día de la tragedia la alerta llegó cuando mucha gente ya estaba ahogándose. ¿De qué sirve que ahora nos responsabilicen a nosotros?”, denuncia una de las vecinas de la zona. Su testimonio refleja un sentimiento ampliamente compartido: la percepción de que se está trasladando la culpa a la ciudadanía en lugar de asumir responsabilidades políticas y de gestión.

Otros vecinos también expresan su enfado sin rodeos. “Es una vergüenza”, afirma uno de los vecinos del municipio valenciano. “Llegaron tarde, actuaron mal y ahora pretenden darnos lecciones. La responsabilidad fue suya y sigue siéndolo. Nosotros solo fuimos las víctimas”, las palabras muestran un hartazgo que va más allá del cartel.

El debate ha reavivado, además, la percepción de que algunos dirigentes carecen de la sensibilidad necesaria para comprender el impacto emocional que aún permanece en la zona. Varias asociaciones vecinales han pedido la retirada inmediata de la campaña, al considerar que añade dolor a unas comunidades que todavía intentan recuperarse.

La campaña ha abierto un nuevo frente de malestar y ha reavivado el sentimiento de desencanto político.