Llorca dedica sus primeras palabras como 'president' de la Generalitat en su toma de posesión a los damnificados de la riada de hace un año

Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión este martes como 'president' de la Generalitat y ha dedicado sus primeras palabras a pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la DANA, tal y como ya avanzó en su discurso de investidura la pasada semana.

"Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un formalismo institucional. Nacen de una convicción personal y deben ser el inicio de un diálogo y de un entendimiento que debemos tener y que debemos saber mantener", ha expresado.

Según ha pronunciado ante el pleno de Les Corts, son unas "palabras necesarias para hacer las cosas como son". "Ni el día 29 --de octubre de 2024-- ni los días posteriores las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad y por eso comienzo esta intervención pidiendo perdón", ha manifestado.

Dicho esto, Pérez Llorca ha apelado a que este perdón sea "el inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones". "Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad valenciana, un año de mucha tensión, de mucha crispación, que solo ha añadido dolor al dolor", ha asegurado.

Todo ello, ha lamentado, con unos debates "que se han alejado de las víctimas y de los afectados, que ya no merecen sentir más soledad". Por ello, ha señalado: "Si realmente queremos avanzar, necesitamos cerrar estos debates, que solo provocan resentimientos".

"Recuperar la autoestima"

"Hoy se abre una nueva etapa que debe recuperar nuestra autoestima y volver a poner en marcha el orgullo de ser valencianos", ha asegurado Pérez Llorca, antes de reivindicar "la necesidad de volver a creer en nosotros". "Nuestra gente tiene que creer que puede avanzar y que se puede cambiar lo que hemos vivido. Mi gobierno tiene que estar y estará al lado del pueblo", ha agregado.

Pérez Llorca ha señalado que asume la Presidencia con responsabilidad y ha asegurado que encabezará "un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo". Así, ha explicado que en los últimos días muchas personas le han deseado suerte y que siente sus palabras como "un mensaje de optimismo y de esperanza, de confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

El nuevo presidente de la Generalitat ha remarcado que "la gente lo que quiere es que las cosas funcionen y que los políticos le pongamos a los ciudadanos la vida más fácil".

Por eso, ha prometido un Consell "abierto, participativo y transversal, no un gobierno sectario", y ha asegurado que nunca rechazará "ninguna idea, venga de donde venga" porque "si la propuesta es buena para el pueblo valenciano, será buena para el gobierno". "La política es un servicio, no puede ser un frontera", ha defendido.

La vivienda, "eje central"

El jefe del Consell se ha referido en su discurso a el encarecimiento de la vida y ha reconocido que "trabajar ya no garantiza la estabilidad", pero "la gente quiere una casa digna, los jóvenes necesitan emanciparse y no pueden" y hay "familias que lo llegan a final de mes" o "emprendedores que ven que las oportunidades cada vez están más lejos". Así, ha prometido "trabajar para cambiarlo".

En ese sentido, ha manifestado que "la vivienda debe ser el eje central" de la acción del Consell y ha señalado la necesidad de incrementar la oferta y aportar "más agilidad, más seguridad jurídica y menos trabas".

Según Pérez Llorca, "otra exigencia que reclama la sociedad es la simplificación administrativa". "La gente no pide privilegios, pide que la vida funcione, que la burocracia no sea un muro, que una licencia no tarde meses, que una ayuda no sea un laberinto", ha dicho.

También ha puesto el foco en la juventud, que está "más formada que sus padres" pero "tiene menos oportunidades que ellos". Así, ha señalado la importancia de conectar la educación, la formación profesional, las universidades y el empleo para que la Comunitat Valenciana sea "un lugar donde vale la pena echar raíces". "Si perdemos a nuestros jóvenes, perdemos el futuro", ha afirmado.

Pérez Llorca también ha señalado que la Comunitat Valenciana necesita "una economía fuerte y un tejido productivo, moderno y avanzado", para poder generar "empleo estable, cualificado, con salarios dignos". En concreto, se ha referido a "industrias que mejoran la vida" como la tecnología, energía, biomedicina, logística avanzada y manufacturas inteligentes.

Igualmente, en su discurso ha sostenido que "el esfuerzo no puede ser castigado por impuestos inasumibles". "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia", ha agregado.

"Cambiar lo que debe cambiar"

Llorca ha defendido que "la política de hoy debe estar a la altura de la sociedad de hoy y conectarse más aún con todo lo que pasa en la calle". "La gente nos pide una manera diferente de gobernar, una política que escuche, que actúe, que mire los ojos y que dé la cara", ha expuesto el nuevo 'president'.

"Trabajaremos para cambiar lo que debe cambiar, pensando en la vida de la gente", ha dicho, para reivindicar "el agua que es nuestra, la financiación que merecemos y los servicios públicos que nos igualen de verdad al resto de los españoles".

Pérez Llorca ha manifestado que él cree mucho en el diálogo y en el acuerdo y que quiere que este mandato "sea recordado por eso, porque todos los que estamos aquí fuimos capaces de acordar cuando todo parecía que estaba roto". "Porque en medio del ruido, cambiamos el paso. Pondremos por delante los intereses de la Comunitat Valenciana a otros intereses. Sé que podemos hacer una realidad. Ese es el camino, así juntos avanzamos", ha asegurado en las últimas palabras de su discurso.

Tellado y Mazón acuden a la investidura

Al acto protocolario han asistido invitados como el secretario general del PP, Miguel Tellado, y también representantes de la sociedad civil valenciana y otros cargos como los alcaldes de València y Alicante, los 'populares' Mª José Catalá y Luis Barcala, o la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Finalmente, no ha asistido ningún otro presidente autonómico ni ministros del Gobierno.

También ha estado presente el que hoy se convierte ya en 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, ubicado en su nuevo escaño --el 97--, en la última fila de la bancada popular, entre Alejo Font de Mora (PP) y Teresa Ramírez (Vox).