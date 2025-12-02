Malena Guerra 02 DIC 2025 - 15:55h.

La Generalitat valenciana solo había difundido un fotograma sobre la llegada del expresident a la reunión el día de la DANA

El PP pone a Mazón como portavoz de la Comisión de Reglamento de Les Corts e ganará 9.000 euros más al año

Más de un año hemos tardado en ver el vídeo de Carlos Mazón llegando al CECOPI el día de la DANA. La Generalitat solo había difundido una foto. Las imágenes, sin embargo, fueron conservadas por el responsable de la seguridad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que este martes, ha declarado en el juzgado que instruye la causa penal que busca esclarecer las responsabilidades por los más de 200 fallecidos. Las imágenes desmienten lo que dijo en su día el expresident en sus diferentes versiones.

El vídeo de la llegada del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) el día de la DANA no se borraron automáticamente esas imágenes 30 días después, como marca la normativa y fueron conservados por el responsable de Seguridad del Centro de Coordinador de Emergencia por su importancia.

Todas las versiones de Mazón sobre su llegada al CECOPI que ahora el vídeo desmiente

En uno de los vídeos se ve a Mazón, al que se identifica por el jersey que llevaba puesto y no en la mochila, como había dicho. Baja de un coche con dos personas, mientras se ajusta la camisa que llevaba por fuera y saluda. Lo único que había difundido la Generalitat es un fotograma de este vídeo, el 26 de febrero de 2025 cuando Mazón dijo en rueda de prensa la verdad, que llegó a las 20.28 después de que se mandara la alerta a la población.

Esta versión, sin embargo, la fue cambiando a medida que pasaban los días de la DANA y el escándalo sobre su gestión iba en aumento: poco después dijo que se había incorporado a la reunión en el CECOPI a partir de las 7.00 y a las dos semanas cambió su versión y aseguró que había llegado alrededor de las 19.45 y meses después, incluso llegó a decir que llegó a media tarde.

Ante este baile de horas en las diferentes versiones de Mazón, la jueza ordenó al incoporacion de todos los videos que guardaba la Generalitat. Ahora las imágenes confirman que el expresident de la Generalitat Valenciana llegó a la reunión del CECOPI a las 20 y 28 de esa noche, cuando ya habían perdido la vida más de 150 personas.