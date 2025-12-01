Cuenca ha hecho estas afirmaciones en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA

El secretario del Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha asegurado este lunes que el jefe del Consell estuvo permanentemente informado de lo que ocurría el día de la dana y que nadie pidió que acudiera a la reunión del Cecopi.

Cuenca ha hecho estas afirmaciones en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que varios grupos de la izquierda le han preguntado de diversas formas por qué no acudió a la comida que ese día mantuvo Mazón con la periodista Maribel Vilaplana para "sacarle de los pelos" y llevarlo a la reunión sobre la emergencia.

En un interrogatorio especialmente tenso con los portavoces en la comisión del PSOE, Compromís y ERC, Cuenca se ha remitido en distintas ocasiones a su comparecencia el miércoles pasado ante la jueza que lleva la investigación, ha preferido no contestar a algunas preguntas por considerar que eran "insidias" o no respondían al objeto de la Comisión y ha protestado cuando ha interpretado que se intentaba "socavar su reputación".

"No se puede trasladar la sensación de que el president estuvo desinhibido durante todo el día"

Sí ha declarado que "jamás" al entonces presidente Mazón lo reclamó "nadie" en el Cecopì, "la señora Pradas tampoco", y que ni ningún alcalde ni ningún consejero le llamó para pedirlo. Respecto a la entonces consellera responsable de la Emergencias, hoy imputada, Salomé Pradas, ha dicho no recordar la conversación en la que ella ha indicado que le dijo que no llamara a Mazón y ha añadido que de todas formas sería "lo normal" que en ese caso, puesto que en ese momento tenía dos actos en agenda -previos a la comida-, le hubiera propuesto que le llamara a él y no directamente al president.

Ha manifestado además que "no se puede trasladar la sensación de que el president estuvo desinhibido durante todo el día", porque Mazón dio instrucciones desde primera hora de la mañana y desde las cinco de la tarde "se queda a la espera" de más información y está en comunicación "permanente", ya en esas horas sí, con Salomé Pradas.

El también responsable de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana ha argumentado que si aquel día los responsables de la emergencia hubieran sabido lo que al final ocurrió habrían actuado de otra manera, "pero nadie sabía nada" como ha indicado que han dicho en sede judicial los directivos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).