Analizan los teléfonos y los ordenadores de las niñas de Jaén tras los registros domiciliarios: "Buscan respuestas en el entorno cercano"

La Policía trata de reconstruir las últimas horas de las dos menores fallecidas en Jaén, en lo que parece ser un suicidio pactado. Los agentes siguen descartando la participación de terceras personas en el suceso, aunque los padres dudan de esta versión. Informa en el vídeo Patricia Vázquez.

Hoy han sido los padres de Sharit los que han acudido hasta la comisaría de Policía para declarar en calidad de testigos. Ellos siguen negando que la muerte de su hija haya sido un suicidio. También ha declarado el novio de esta joven, acompañado de sus padres por ser menor.

Los investigadores siguen analizando los mensajes que se intercambiaron entre ellas esa noche y sus ordenadores personales para tratar de esclarecer lo ocurrido. También se han realizado registros domiciliarios donde se han analizado tanto los teléfonos móviles como los ordenadores de las chicas y donde se están buscando respuestas en el entorno más cercano de las menores. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide máxima prudencia en el caso.

"Me gustaría en este caso concreto pedir la máxima prudencia a todas las personas, incluyendo también a los medios, me refiero desde el punto de vista de que son dos menores las que lamentablemente han sido protagonistas de esta tragedia absoluta que nos ha consternado a todos y a todas", resalta.Y destaca que todas las líneas de investigación están abiertas: "En este momento está siendo objeto de investigación por parte de la Policía Nacional con todas las líneas de investigación abiertas"

A las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación. Fueron los padres de las dos menores los que localizaron sus cuerpos sin vida siguiendo la señal de los móviles. El caso se encuentra en investigación y se está a la espera de informe definitivo de la autopsia para esclarecer las causas de esta tragedia que ha conmocionado a todo el país.