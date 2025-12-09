El anestesista confesó que hurtaba medicamentos en el Hospital de Manises y los utilizaba para sedar a sus pacientes, incluidas las dos niñas

La madre de la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira salvó la vida de su hija al ignorar al anestesista y llevarla al hospital

La Conselleria de Sanidad y la policía siguen con la investigación para tratar de determinar las causas que provocaron la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra menor tras ser tratadas en una clínica dental de Alzira.

Los inspectores de sanidad han inspeccionado varias clínicas donde el anestesista que intervino en la sedación de las menores ofrecía sus servicios, y siguen recopilando información y documentación que podría ser de interés para la investigación judicial, según adelanta Las Provincias.

Los inspectores han solicitado a los propietarios de estos centros médicos privados que revisen el historial de los pacientes atendidos por el anestesista para detectar posibles complicaciones tras la sedación, quejas sobre el procedimiento que empleó y los medicamentos que utilizaba.

Robaba medicamentos

El anestesista confesó a los agentes que hurtaba viales de midazolam en el Hospital de Manises, donde estuvo trabajando hasta el pasado mes de octubre, y administraba pequeñas dosis a sus pacientes en clínicas privadas y que utilizó para sedar a las menores.

La jueza de Alzira que investiga el caso considera que no existen suficientes indicios sobre la causa de la muerte de una de las niñas. Por ello, los inspectores de Sanidad tratan de determinar la calidad, origen y estado de conservación de los fármacos administrados a las dos niñas.

Por el momento, tampoco se conoce el resultado de los análisis toxicológicos de las muestras tomadas a las dos menores por los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Valencia que permitan determinar la causa de la muerte.