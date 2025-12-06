El anestesista detenido por la muerte de la niña habría sustraído del Hospital de Manises los sedantes que suministró a la pequeña

La madre de la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira salvó la vida de su hija al ignorar al anestesista y llevarla al hospital

ValenciaLa Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira acordaba este jueves 4 de diciembre la libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido en relación con la muerte de una menor en una clínica dental de la localidad y en la que otra niña tuvo que ser ingresada tras ser asistida por el mismo profesional.

Dos días después de su puesta en libertad, el medio de comunicación 'Las Provincias' ha podido conocer que el anestesista "sustraía ampollas de un fármaco sedante en el Hospital de Manises, donde estuvo trabajando hasta el pasado mes de octubre". Al parecer, el médico administraba pequeñas dosis "a sus pacientes en clínicas privadas", según las investigaciones de la Policía y según ha detallado el medio de comunicación anteriormente citado.

Investigado por homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro

La puesta en libertad del anestesista se producía tras considerar jueza que no había riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

No obstante, el hombre deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado. Además, se le retiró el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro.

En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

En definitiva, en este momento incipiente de la instrucción, entiende la instructora que no existen "suficientes indicios racionales" de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado.

La detención del anestesista

El anestesista, de 43 años y nacionalidad española, fue detenido a las 8.45 horas del jueves, en València, por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro, según fuentes policiales.

Pocas horas después, sobre las 12 horas, los agentes detuvieron en Alzira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La propietaria quedó en libertad tras declarar ante la Policía si bien deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerida.

La muerte de la niña

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este pasado martes recibió el alta médica.