El padre de la niña fallecida en Alzira tras un tratamiento dental rompe su silencio: “Estamos desolados”

ValenciaEl anestesista de la clínica dental donde fue tratada la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre en Alzira, ha sido detenido por la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al especialista como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Una supuesta mala praxis cuando administró las dosis a dos menores en una clínica dental de Alzira causó la muerte de una de las niñas de seis años y la grave intoxicación de otra menor de cuatro, según las investigaciones policiales.

El hombre de 43 años ha sido detenido como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Una exhaustiva investigación por parte de los agentes del Grupo de homicidios con dos registros en la clínica y en el domicilio del anestesista han llevado a la detención del acusado.

La niña de 4 años recibe el alta

Por su parte, la niña de 4 años que ingresó en la UCI pediátrica del hospital Clínico de València tras ser sometida a un tratamiento en la misma clínica dental de Alzira y por el mismo anestesista recibió el alta hospitalaria este martes.

La niña de 4 años acudió a Urgencias del hospital de la Ribera el pasado 20 de noviembre tras haber sido atendida en la clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos y la Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica.