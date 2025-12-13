Entre los 1.300 DVD's falsificados, había títulos como 'Mientras haya vida', 'La encrucijada' o 'Cuando me enamoro'

La arrestada cobraba entre cinco y siete euros por temporada de cada serie, además de los gastos de envío

AlicanteUna mujer fue detenida en la localidad de Elche (Alicante) acusada de un presunto delito contra la propiedad intelectual por vender en 'Milanuncios' telenovelas completas pirateadas. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La arrestada, de 52 años y sin antecedentes, tenía en su poder numerosas series enteras de 'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro' o 'Amor sin límites'. Además de decenas o centenares de capítulos de otras como 'Corazón salvaje', 'Pasión' o 'Mi verdad oculta'.

Entre otras muchas producciones del mismo estilo, figuraban también episodios de 'La madame', 'Un camino hacia el destino', 'Teresa', 'Alondra', 'Rubí', 'La antorcha encendida', 'Cautiva de amor', 'Con esa mirada' y 'Fugitivas'.

1.300 DVD's falsificados y ya en libertad

Los agentes han detallado que en la denominada 'Operación Pecadora', intervinieron en total 1.300 DVD's falsificados, así como un ordenador de mesa y siete discos duros, donde la implicada almacenaba todo ese contenido pirateado.

Para obtener un beneficio económico, cobraba entre cinco y siete euros por temporada de cada telenovela, sin incluir los gastos de envío. A través del popular portal de compraventa en internet, ofrecía el material en formatos de vídeo mp4 o mkv.

Quienes realizaban las compras recibían por correo postal lo que le habían pedido. La actividad que llevaba a cabo la mujer llevó a la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales a interponer una denuncia en julio de este 2025.

En referencia a la reproducción y distribución masiva de copias piratas de obras, la Policía Nacional inició una investigación que calificó de "inédita", al tratarse de telenovelas. Después prestar declaración en comisaría, la arrestada fue puesta en libertad con cargos.