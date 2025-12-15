Europa Press 15 DIC 2025 - 16:25h.

Cuando acudió la policía el hombre intentó huir y derribó a un agente, aunque finalmente lo retuvieron

Condenado a dos años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 11 años y masturbarse delante de ella en Castellón

Compartir







AlicanteLa Policía Local de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de un delito de exhibicionismo después de ser alertados los agentes de que había una persona corriendo desnuda detrás de unos menores el pasado sábado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, sobre las 19:43 horas, cuando se recibió una llamada en la Comisaría del municipio en la que se alertaba de la presencia de un hombre que corría desnudo detrás de unos menores de edad por las inmediaciones de la calle Villafranqueza.

Efectivos policiales se desplazaron de inmediato en el lugar, donde localizaron al individuo que, tras percatarse de la presencia de los agentes, intentó huir y derribó a uno de ellos. Tras un forcejeo, el otro policía consiguió reducir al hombre.

El detenido, que mantuvo su negativa a vestirse, fue trasladado a dependencias policiales. Tras la detención, los agentes intervinientes tuvieron que ser tratados por lesiones de carácter leve.

PUEDE INTERESARTE Piden 22 años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años cuando estaba inconsciente en Villajoyosa

Detenido con unos cuchillos

En otra actuación, durante este fin de semana, la Policía Local del mismo municipio también detuvo a un hombre al que le intervinieron dos cuchillos con los que, presuntamente, había amenazado e intentado agredir a otra persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 12 de diciembre, al recibirse en la Policía Local varias llamadas alertando de la existencia de una persona en calle Pintor Sorolla, dirección calle Juan Ramón Jiménez, portando entre sus manos dos cuchillos y que había entrado en un local de apuestas de la zona.

Personados de inmediato en el lugar y tras una serie de averiguaciones, los agentes procedieron a la detención de un individuo que, momentos antes, supuestamnete había intentado agredir a otro hombre que también se encontraba en las mismas instalaciones. El detenido intentó esconder los cuchillos, si bien, estos fueron localizados por la Policía Local.