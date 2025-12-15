El acusado ofreció a la niña un porro y tras consumirlo se quedó inconsciente. Al despertarse, la menor estaba desnuda y tenía molestias en sus partes íntimas

AlicanteLa Fiscalía pide 22 años de prisión por un delito de abuso sexual y otro de agresión sexual para un hombre acusado de forzar sexualmente una menor, de 14 años en ese momento, y de mantener relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente.

Procesado y víctima se conocieron en agosto de 2019 a través de una red social y concretaron una cita para ese mismo mes. La Fiscalía mantiene que, cuando se encontraron, fueron en el coche del procesado hasta un lugar apartado de Villajoyosa (Alicante), donde el hombre le ofreció a fumar lo que la víctima creía que era un porro. Tras consumirlo, la menor perdió el conocimiento y cuando lo recuperó se encontró recostada en el asiento del coche, desnuda de cintura para abajo con molestias en sus partes íntimas.

Días después, el procesado convenció a la menor para ir a casa de su tío, en Alicante, donde, según el Ministerio Público, la forzó sexualmente pese a que la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con el encausado e intentó marcharse pese a que el hombre se negaba a dejarla ir.

El acusado se sentará en el banquillo de los acusados este próximo jueves en la sección 3a de la Audiencia Provincial de Alicante.

Abuso sexual a una menor 16 años

Piden cinco años de prisión por un delito de abusos sexuales para un hombre al que la Fiscalía acusa de abusar sexualmente de una menor, que tenía 16 años en el momento de los hechos, con la que coincidió el 6 de agosto de 2021 en una vivienda de Alicante por ser amigo de la prima de la víctima, dueña de la casa.

El Ministerio Fiscal sostiene que, de madrugada, el hombre entró en el cuarto de la menor y la forzó sexualmente, pese a la niña le dijo que no quería mantener relaciones.

El juicio se celebrará este viernes también en la Audiencia Provincial de Alicante.