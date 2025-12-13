Iván Sevilla 13 DIC 2025 - 13:43h.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido", ha asegurado el socialista

El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González

Compartir







ValenciaUn nuevo presunto caso de acoso que abre más la brecha del PSOE ha derivado en que el alcalde de Almussafes (Valencia) haya anunciado que deja el partido. Aunque sí sigue como regidor en el municipio y, además, asegura que la denuncia es "falsa".

Así lo ha dicho claramente Toni González en un comunicado oficial en sus redes sociales, tras conocerse la acusación contra él por acoso sexual y laboral. Otro primer edil socialista ha dimitido en Córdoba por un suceso similar, tras destaparse lo de Paco Salazar también.

González ha expresado que toma la "dolorosa decisión" de abandonar el PSPV: "Me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me lo ha dado todo".

"Tras una profunda reflexión con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes he decidido dimitir de todos mis cargos orgánicos y solicitar mi suspensión de militancia al PSOE", ha publicado el político socialista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Voy a seguir trabajando por los vecinos y vecinas"

Igualmente vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial del partido en Valencia, Toni González continuará "trabajando desde la Alcaldía por los vecinos y vecinas de Almussafes, desde el Grupo Mixto Municipal".

Ha avanzado que desea mantener su puesto "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto" que la ciudadanía votó "masivamente en las urnas". Acerca de la denuncia presentada por parte de una mujer, los hechos habrían ocurrido en el mismo Ayuntamiento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según publicó 'Eldiario.es', tuvo constancia tanto el canal Antiacoso del PSOE como el Departamento de Cumplimiento de Normativa. Desde el partido político ya han iniciado una investigación para tratara de esclarecer lo ocurrido.