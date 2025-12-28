Iván Sevilla 28 DIC 2025 - 16:55h.

Las acumulaciones de precipitación en el sur de Valencia pueden alcanzar los 180 litros por metro cuadrado

El barranco de Barxeta o el de la Matilde ya se han desbordado a causa de las fuertes tormentas

ValenciaLas fuertes lluvias en el Mediterráneo están complicando mucho la jornada dominical en la Comunidad Valenciana, donde se ha elevado el aviso a rojo por lluvias que están cayendo en el litoral sur de Valencia.

Por ello, también se ha mandado ya el mensaje Es Alert de emergencias a todos los teléfonos móviles que hay en las zonas afectadas por las intensas precipitaciones, como se ha hecho en Beniel (Murcia).

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana han pedido a la ciudadanía "máxima precaución" mientras siga esta situación de "peligro extraordinario", activa hasta las 20 horas.

Según ha precisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada puede alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en las localidades de la costa sur valenciana.

En este contexto, en el texto del ES Alert se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico establecidos por el temporal.

Así como no realizar actividades cerca de los cauces de ríos, que pueden sufrir crecidas, y buscar zonas altas donde resguardarse en caso de estar en un lugar con riesgo de inundación.

Barrancos de Barxeta o el de la Matilde desbordados

Además del mensaje de Protección Civil, los municipios de Rafelguaraf, Carcaixent, Sueca, Barxeta y Simat de la Valldigna, los ayuntamientos ya han lanzado comunicados dirigidos a los vecinos para advertirles.

Y es que, por ejemplo, el barranco de Barxeta o el de la Matilde ya se encuentran desbordados por las lluvias. "Situación crítica, se han cortado todos los caminos que cruzan la zona", ha publicado el consistorio de Rafelguaraf.

"No circules por la localidad o término municipal y no te quedes atrapado en las ramblas. Las lluvias siguen muy intensas y la estación meteorológica local registra más de 163 litros por metro cuadrado", ha cifrado.

En la Ribera Alta precisamente, "el observatorio de Guadassuar ha recogido 200 litros de precipitación", según ha informado la Asociación Valenciana de Meteorología a las 16:40 horas.

Fuertes tormentas acompañadas de granizo

Entre las comarcas que se están viendo también más perjudicadas por las tormentas está la Safor, la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel. Así lo ha especificado la Generalitat Valenciana.

A causa de las inundaciones que se han producido, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado que la carretera CV-570, del kilómetro 0 al 3,4 en ambos sentidos, ha quedado cortada en Carcaixent.

La misma medida se ha tomado en la CV-571, desde el kilómetro 0,25 al 1,96, en ambas direcciones de la circulación. En la autovía A-3 desde Buñol hasta el límite con Cuenca, las fuertes lluvias han ido acompañadas de granizo.

Tras caer en la provincia de Alicante, como numerosos usuarios han evidenciado con vídeos en redes sociales, el frente se ha desplazado al sur valenciano, con rayos y truenos incluso en la capital.

Aviso naranja en el resto de Valencia por 150 litros

En el resto de la provincia de Valencia, el aviso naranja se mantendrá activo, al menos, hasta las 23:59 horas, ya que las lluvias acumuladas pueden llegar a los 150 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

Tanto en el litoral norte como en todo el interior valenciano, el "peligro es importante", tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología. Localmente podrían registrarse 180 litros por metro cuadrado.

En Simat de la Valldigna han caído casi 130 litros hasta las 15:10 horas, mientras que en Carlet se han registrado 120. También el municipio de La Alcudia, por ejemplo, ha recogido 176 litros hasta las 15:30 horas.

Con los pronósticos cumpliéndose, la borrasca se ha ido moviendo, disminuyendo su "intensidad" en el litoral y prelitoral valenciano, según la actualización de la Aemet que ha dado a las 17:30 horas.