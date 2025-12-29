El padre llevó a su hija a Urgencias tras la ingestión de diferentes fármacos

La Policía intervino en casa del hombre anabolizantes, medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento

La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un padre, después de que su hija de 2 años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio por lo que tuvo que ser hospitalizada. El hombre, de 36 años, está acusado por un delito de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública,

La menor tuvo que ser ingresada tras ser atendida en un hospital donde localizaron pequeños comprimidos que tenía en el estómago, que resultaron ser fármacos anabolizantes y para la disfunción eréctil, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El detenido fue puesto a disposición judicial el pasado día 19 y en su domicilio se intervinieron diversos anabolizantes, medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento.

Los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna empezaron a investigar los hechos tras tener conocimiento de que una niña de 2 años había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes.

Los policías pudieron saber que el padre se encontraba al cuidado de su hija, en el domicilio de este, cuando se produjo la ingestión de las pastillas. El progenitor, tras percatarse lo sucedido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida y le localizaron pequeños comprimidos en el estómago.

También entregó voluntariamente a la policía la medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento que había ingerido la menor, han informado las mismas fuentes.