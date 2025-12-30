El Belén monumental más grande de España está en Xàtiva y es gratuito

Sandra Pons 30 DIC 2025 - 19:30h.

La mayoría de figuras a escala humana han sido modeladas por artistas falleros

La entrada es gratuita, pero se ha incorporado una hucha solidaria en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

ValenciaEstas navidades uno de los planes de moda está en Xàtiva. Parece imprescindible visitar su Belén Monumental, el más grande de toda España en cuanto a tamaño natural y superficie. Ha crecido año tras año desde 1993.

Alberga más de 1.000 metros cuadrados. Entre sus figuras destacan el pesebre-nacimiento con la Virgen María, San José, el niño Jesús, el ángel, el buey y la mula, así como los tres Reyes Magos. También se representan oficios tradicionales, un acueducto, una noria y un divertido “caganer”. La mayoría de figuras a escala humana han sido modeladas por artistas falleros, lo que le confiere un aura genuinamente valenciana.

Este año, además, viene con novedades. El espacio está completamente rediseñado, con un recorrido más fluido y sorpresas para las casi 2.500 personas que se trasladan cada día para admirar la belleza del tradicional monumento.

Este año destacan dos figuras creadas por el artista local Xavier Herrero: un camello y una pastora que se añaden al patrimonio navideño municipal. Paralelamente, tres piezas emblemáticas - el buey, la mula y el pastor, que han sido restauradas.

De última generación

La edición de este año también se enfoca hacia el público joven. El recorrido incorpora hilo musical y tres puntos fotográficos pensados compartir la visita en las redes. El Ayuntamiento de Xàtiva anima a utilizar la etiqueta #ViuElNadalAXàtiva para difundir el ambiente festivo de la ciudad.

El Belén se podrá visitar todos los días hasta el 6 de enero, de 10:00 a 22:00 horas. El día 31 de diciembre cerrará a las 19:00, y el 5 de enero, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes, avanzará el cierre a las 18:00. La entrada es gratuita, pero se ha incorporado una hucha solidaria en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. La pasada edición recaudó más de 10.000 euros para los municipios afectados por la DANA.

La ciudad cuenta con otros dos grandes atractivos: la exposición de Playmobil en Sant Domènec y el Mercado de Navidad.