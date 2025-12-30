Ganar dinero por compartir tu aparcamiento, así es la startup universitaria Everpark

Sandra Pons 30 DIC 2025 - 18:30h.

Una aplicación que conecta a personas que están a punto de dejar una plaza en la calle con quienes la están buscando

Se recompensa económicamente al conductor que ha esperado y cobra un pequeño importe a quien ha aparcado gracias a él

ValenciaLa odisea de buscar aparcamiento por la ciudad llega a ser muy irritante y frustrante para muchos conductores hoy en día. Tras un día cansado de trabajo, lo que uno menos necesita es pasarse veinte minutos perdiendo tiempo y gastando gasolina. Un problema que se ha generalizado estos últimos años, hay más coches y menos sitio donde aparcar.

Varios estudiantes de la facultad de Economía de la Universidad de Valencia han creado una startup para enfrentar el problema: EverPark, el asistente 360 para aparcar en ciudad.

En 2023, Pablo Senabre, estudiante Inteligencia Analítica de Negocios, se saca el carnet y descubre el caos de buscar aparcamiento. Con su espíritu emprendedor surge la primera versión de EverPark: una aplicación que conecta a personas que están a punto de dejar una plaza de aparcamiento en la calle con quienes la están buscando.

El propietario del coche que va a salir indica que liberará su plaza en unos minutos; otro conductor que busca aparcar en esa zona reserva ese hueco y ambos se coordinan a través de la plataforma.

Cuando el intercambio se produce, EverPark recompensa económicamente al conductor que ha esperado y cobra un pequeño importe a quien ha aparcado gracias a su información.

Una idea con premio

Pablo se presenta a un concurso de emprendimiento de la Universitat de València (UVemprén). Gana el primer premio y un capital que le permite avanzar. Con la ayuda de la inteligencia artificial, programa una primera versión de la app y llega incluso a estar en el Mobile World Congress de Barcelona gracias a Valencia Innovation Capital.

Actualmente, la app ha ganado el tercer premio del certamen internacional Ford Smart Mobility Accelerator 2025, recompensado con 5.000 euros. El certamen está organizado por Ford Philanthropy en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia (Alemania).

EverPark está formado por siete estudiantes universitarios. Pablo Senabre, CEO y fundador; María Martín, Álvaro Rodrigo, Juan Gómez y Miguel Senabre, todos ellos de economía y dedicados al desarrollo técnico. A ellos se juntan Juan Miguel Marín y Mauro Baixauli, encargados de comunicación y marketing, y Alberta Roig, responsable de diseño.

Alquilar plazas de garaje por horas

Su filosofía pasa por "solucionar de verdad el problema del aparcamiento" lanzando un modelo en el que "aparcar pueda hacerte ganar dinero y no solo costártelo".

La app remunera al conductor que comparte información sobre su plaza en la calle y espera a que el otro vehículo llegue. Se trata de recompensar el gesto de coordinarse con otra persona y facilitar la rotación. Ese saldo se puede usar dentro de la app o retirarse.

Avances en el proyecto: alquilar una plaza de garaje por horas

La propuesta ha ido evolucionando. Actualmente, se podrían hacer estas cuatro acciones:

1. EverPark Exchanges: intercambio de plazas en la calle entre conductores.

2. EverPark Garage: sistema para alquilar plazas de garaje particulares por horas. Cualquiera que tenga una plaza infrautilizada en un garaje comunitario pueda ponerla en circulación. EverPark trabaja con dispositivos electrónicos que permiten abrir la puerta del garaje desde el móvil.

3. EverPark Finder: buscador de parkings privados comerciales.

4. EverPark 360: el usuario sólo indica dónde quiere ir y el sistema analiza el contexto: si es día de partido de fútbol, si la zona suele estar saturada, si hay históricos de intercambios en ese barrio o si existen garajes particulares disponibles cerca. Recomienda la mejor opción en cada momento: un intercambio en la calle, un garaje comunitario o un parking comercial.

Poco a poco están implementando el sistema. Prefieren tener treinta usuarios en una misma zona que por toda la ciudad, para poder testear de la mejor forma la app. El equipo baraja acciones segmentadas por código postal, campañas presenciales y comunicación localizada. Un proyecto preparado para implementarse y que va a dar mucho que hablar.