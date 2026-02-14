Iván Sevilla 14 FEB 2026 - 16:09h.

Las zonas de mayor peligro por la riada son el Camino del Duero, la Avenida de Valladolid y la Carretera de Atauta

Ante la situación actual, se va a valorar la posibilidad del desembalse de agua en La Cuerda del Pozo

SoriaLas autoridades han decidido confinar y desalojar viviendas que están ubicadas en puntos concretos de la localidad de San Esteban de Gormaz (Soria), al registrarse inundaciones por la crecida del río Duero en plena borrasca Oriana.

En este 14 de febrero en el que también se han producido desbordamientos en Ciudad Real, los servicios de emergencias están llevando a cabo acciones para salvaguardar a los ciudadanos afectados.

Así pues, según ha informado la Junta de Castilla y León, van a evacuar a los vecinos que puedan estar en peligro en el municipio tras una reunión del CECOPI a las 9:45 horas, convocada por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

Tres zonas especialmente vulnerables por la crecida

El propio alcalde del pueblo soriano, Daniel García, ha trasladado en ella cuál era la situación en San Esteban de Gormaz ante la crecida del cauce fluvial a su paso por allí. Hay tres zonas especialmente vulnerables.

Son la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid (desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero) y la Carretera de Atauta (desde el cruce de la N-110, hacia la salida de la localidad).

Los residentes en ellas serán confinados en sus domicilios o llevados a lugares seguros, según cuál sea la evolución por los peligros o consecuencias que tenga la riada, ya captada en imágenes que ha compartido la Diputación de Soria.

De igual manera, se podrían realizar esas acciones preventivas en las localidades de Pedrajas y Soto de San Esteban. Por ejemplo, si hay cortes de acceso por carretera debido a las inundaciones.

Para albergar a quienes lo necesiten, la Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, conocida anteriormente como escuela hogar, en San Esteban de Gormaz.

Posible desembalse y estar vigilantes

Además de permanecer atentos a cómo evolucione la acumulación de agua por las lluvias en el río Duero en otros municipios, están valorando la posibilidad de desembalsar de La Cuerda del Pozo.

Desde el CECOPI han insistido en el esfuerzo de todas las administraciones para estar vigilantes con cualquier necesidad de auxilio que pueda surgir, tanto en el ámbito de los ciudadanos como de sus bienes.

Considera necesario seguir solicitando que se extremen las precauciones para evitar incidentes. Han recordado que si observan cualquier inundación, deben notificarla al 112 cuanto antes mejor, especificando la zona exacta.

El día 10 de febrero se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.

Mensaje de Mañueco: "Estamos tomando medidas extraordinarias"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X "mucha precaución y consultad solo fuentes oficiales".

"Estamos tomando medidas extraordinarias en San Esteban de Gormaz, Aldeamayor de San Martín y otros municipios de Castilla y León para, en todo momento, garantizar la seguridad de los vecinos", ha resaltado.