El detenido tenía una orden de alejamiento de su expareja y madre de la menor por malos trato

Detenido un padre después de que su hija de 2 años fuese ingresada por ingerir anabolizantes en su casa

ValenciaEl pasado lunes una menor de dos años ingresó en el hospital por ingesta de anabolizantes en Valencia por lo que la Policía Nacional detuvo al padre de la niña, un hombre de 36 años, por un delito de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública.

El detenido, al que se le intervino medicación para la disfunción eréctil, hormonas para el crecimiento y anabolizantes, es un conocido de las autoridades sobre el que pesa una orden de alejamiento de su expareja y madre de la menor por malos tratos, recoge Las Provincias.

En la sentencia de alejamiento que tenía que cumplir el acusado desde hace más de un año constaban visitas a la niña a la que podía ver una vez a la semana.

En una de las visitas el padre recogió a la niña del colegio y la llevó a su casa de Paterna, lugar donde la menor ingirió el anabolizante por el que tuvo que ser ingresada en el hospital.

El padre llevó a su hija a Urgencias

Los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna empezaron a investigar los hechos tras tener conocimiento de que una niña de 2 años había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes.

Los policías pudieron saber que el padre se encontraba al cuidado de su hija, en el domicilio de este, cuando se produjo la ingesta de las pastillas. El progenitor, tras percatarse lo sucedido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida y le localizaron pequeños comprimidos en el estómago.

También entregó voluntariamente a la policía la medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento que había ingerido la menor, han informado las mismas fuentes.