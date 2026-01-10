El pequeño pueblo de Torre d' en Besora busca gestor para mantener su bar por 100 euros al mes

Sandra Pons 10 ENE 2026 - 06:30h.

Ya hay familias del pueblo que han mostrado su predisposición a encargarse de este servicio básico

La previsión es que a principios de febrero el bar pueda volver a su local original con el nuevo regente

CastellónEl único bar del pequeño pueblo castellonense de Torre d'en Besora se ve obligado a cerrar. Aunque el municipio solo tenga 163 habitantes censados, tienen el bar como su único punto de encuentro y de ocio. No son solo cafés, almuerzos y comidas, es el punto vital del pueblo.

El Teleclub, así se llama el bar, se encuentra en la plaza El Parat, en la entrada del pueblo. Allí la gente mayor combate su soledad y encuentra un espacio para compartir. El Ayuntamiento no quiere perder eso que considera tan importante, y busca un gestor que garantice la continuidad y el mantenimiento del local.

El servicio de restauración lo están prestando de momento en el local de fiestas, por obras en el local original. Aprovechando esta pausa, el consistorio ha abierto el proceso para encontrar un regente.

El precio de alquiler de salida que han puesto a la hora de recibir ofertas es de 100 euros al mes. El alcalde David Vicente Segarra afirma que los costes "hay que adaptarlos a los de un municipio pequeño como el nuestro".

Ya hay solicitantes

Ya hay familias del pueblo que han mostrado su predisposición a encargarse de este servicio básico. De entre todos los candidatos, el Ayuntamiento hará un proceso de baremación para encontrar al gestor idóneo.

Entre las características que más priman está ampliar las horas de apertura del bar, el horario mínimo será de 9.00 a 21.00 horas durante seis días en la semana, pudiendo cerrar para descanso a elegir un día entre lunes, martes o miércoles. Otro factor es ofrecer más variedad de menús para incorporar más funciones de cafetería-restaurante, para no ser solamente bar.

La previsión es que a principios de febrero el bar pueda volver a su local original con el nuevo regente. La reforma del edificio ha supuesto una inversión de 100.000 euros y permitirá habilitar un ascensor, renovar baños y puertas e instalar ventanas de PVC.