El acusado de asesinar a puñaladas a su novia en Alcoi (Alicante) de 2022 se ha acogido a su derecho a no declarar en la primera sesión del juicio porque asegura que sufre amnesia y no recuerda nada de la noche del crimen, según informa Levante-Emv.

Un jurado popular será el encargado de determinar, si el presunto asesino acabo con la vida de su pareja de 27 años en el piso de esta. El cadáver de la joven fue encontrado, degollado, en el cuarto de baño de la vivienda en medio de un charco de sangre. Tras el crimen, el acusado se tiró desde la cocina de la vivienda, situada en un quito piso, y cayó sobre la uralita de un patio de luces, por lo que estuvo varios meses en coma inducido.

La pareja mantenía una relación marcada por el maltrato, con continuas rupturas y reconciliaciones. Las acusaciones han evidenciado los celos y el carácter posesivo del acusado, que sometía a la joven a un constante control. La defensa, por contra, ha tratado de hacer ver que era el procesado era quien quería poner fin a la relación.

La defensa cuestiona la investigación

El abogado de la defensa, Enrique Botella, ha llegado a plantear que el crimen pudo haberse cometido por terceras personas y que se han ignorado las circunstancias por las que el procesado cayó por la ventana esa noche, así como que él fuera el autor de las puñaladas mortales a la víctima. De hecho, el letrado había planteado una prueba pericial criminalística que tenía como objetivo señalar todos los errores cometidos, según él, durante la instrucción. Una prueba que ha rechazado de plano el magistrado que preside el tribunal de jurado.

Desde la acusación particular se ha defendido también la investigación, señalando que se ha hecho un trabajo exhaustivo durante tres años. La abogada ha insistido que este caso reúne todos los elementos de un crimen de violencia de género, donde el acusado acaba con la vida de la víctima cuando ella decide acabar con al relación.

La selección del jurado y los alegatos de las partes han marcado la primera sesión de este juicio, que se celebrará hasta el martes de la que viene. Los testigos han comenzado a declarar este martes y los primeros en comparecer serán los policías responsables de la investigación.