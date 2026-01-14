Los reyes han visitado este miércoles en la Universitat Politècnica de València (UPV) la iniciativa que ha permitido la recuperación, conservación y restitución de miles de fotografías de la DANA.

Utilizan IA para recuperar las 80.000 fotos más dañadas por la DANA

Los reyes han visitado este miércoles en la Universitat Politècnica de València (UPV) la iniciativa que ha permitido la recuperación, conservación y restitución de miles de fotografías familiares dañadas en la dana y han ensalzado la labor de los voluntarios y el proceso tecnológico y científico que ha permitido preservarlas.

Felipe VI y la reina Letizia han iniciado su visita en la exposición del proyecto en la Facultad de Bellas Artes de la UPV y se han interesado por la repercusión emocional en las familias del proceso de recuperación de todo este material.

El investigador de la UPV Pedro Vicente, codirector de la iniciativa, ha explicado que lo que más les ha llamado la atención ha sido "la dedicación, la tecnología y el proceso tan científico" desarrollado en los últimos 14 meses por todo el equipo, integrado más unas 200 personas.

El investigador ha destacado de los reyes su cercanía, ya que el trato ha sido "natural y familiar", sin protocolo. "La reina tiraba del rey, que se quedaba rezagado", mirando imágenes, ha relatado. Los reyes han dedicado el mayor tiempo de la visita, que ha durado más de una hora, a la zona de laboratorio, donde un grupo de estudiantes, la mayoría mujeres, se encargaba del trabajo de limpieza de las fotografías.

Fotos oficiales del rey, entre el material recuperado

Entre el material recuperado, como curiosidad, los coordinadores del proyecto les han trasladado que han encontrado imágenes suyas, fotografías oficiales de los reyes dedicadas, entre ellas alguna de Don Felipe en su juventud.

Varios afectados han mantenido también un breve encuentro con los reyes, entre ellos Ignacio Zurano y Amparo Romero, vecinos de Paiporta, a quienes la casa se les inundó hasta casi el segundo piso, y su hijo Marcos, de 9 años, que ha dado a los reyes un dulce tradicional de Torrent, el 'gaiato de Sant Blai'.

"Eran fotos con un gran valor para todos nosotros, de nuestra boda, de las comuniones de nuestras hijas, de reuniones familiares, viajes... momentos inolvidables de nuestras vidas. Para nosotros, haber podido recuperarlas, que cada uno de esos recuerdos no haya sido arrasado también por la dana ha sido maravilloso, reparador. Por eso, no podemos tener más que palabras de agradecimiento a todas las personas que han participado en la recuperación de cada una de nuestras fotos", han explicado.

Esta familia también ha agradecido el trato "cercano" y "poco protocolario" de los Reyes, a los que el pequeño Marcos ha hecho entrega de un gaiato de Sant Blai, un dulce típico que él mismo ha elaborado en su centro escolar.

En su visita, los reyes han estado acompañados por el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras autoridades.

Más de 340.000 fotografías recuperadas

El proyecto 'Salvem les fotos UPV/Recuperar las Memorias' se originó como una iniciativa de voluntariado y cooperación en la Facultad de Bellas Artes el 4 de noviembre de 2024.

Este trabajo, liderado por el Instituto de Restauración del Patrimonio y la Facultad de Bellas Artes de esta universidad, ha permitido la recuperación, conservación y restitución de cerca de 340.000 fotografías familiares dañadas por la dana (cerca de 3.000 álbumes de 400 familias).

Han participado en el proyecto más de 200 personas, desde conservadores y restauradores, hasta fotógrafos, expertos en documentación y digitalización e inteligencia artificial, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial.

Pérez Llorca ha reconocido el interés y el apoyo de la Casa Real a las tareas de reconstrucción tras las riadas, "una restauración no solo material, sino también emocional, como lo demuestra esta exposición que ha permitido recuperar la memoria doméstica y trocitos de historia personal de centenares de familias", ha subrayado el jefe del Consell.

En este sentido, ha recordado que don Felipe ya alabó este proyecto el pasado mes de noviembre durante su intervención en la apertura del curso universitario en València, cuando destacó "la grandeza de los pequeños detalles".

Cuando ha accedido al campus de Vera, el Rey ha saludado a un grupo de personas que ha recibido a los monarcas con aplausos, mientras que otro conjunto de estudiantes ha lanzado gritos contra la Corona, como 'Fora els reis de la Universitat' o 'La universitat serà sempre nostra' (Fuera los reyes de la Universidad', 'La universidad será siempre nuestra'), y contra los gobiernos autonómico y municipal. Pasadas las cinco y media de la tarde, los monarcas han salido de las instalaciones entre aplausos del público congregado.