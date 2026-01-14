En octubre de 2024, la catástrofe de la DANA dejó embarrados miles de recuerdos que, gracias al trabajo de 120 alumnos, investigadores y voluntarios, se han podido recuperar

Fotos oficiales de los Reyes, entre el material recuperado en Salvem les fotos de la DANA de la UPV: "Letizia tiraba del rey, que se quedaba mirando"

Compartir







En octubre de 2024, la catástrofe de la DANA dejó embarrados miles de recuerdos que, gracias al trabajo de 120 alumnos, investigadores y voluntarios, se han podido recuperar. Son fotos que quedaron dañadas y que un laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia ha recuperado. Los reyes Felipe VI y doña Letizia han visitado este miércoles a los responsables de ese proyecto.

Han querido conocer cómo es en persona ese trabajo tan laborioso de recuperación y reconstrucción de fotografías que les ha llevado más de un año. En concreto son dos millones y medio de imágenes llenas de recuerdos que han sido rescatadas del lodo gracias a esa iniciativa de la universidad valenciana. Con ese trabajo, 1.500 familias han podido reencontrarse con su pasado. Es el caso de Ignacio y Amparo. "Son fotos de mis hijos, me niego a perder esos recuerdos", explicaba ella.

PUEDE INTERESARTE Feijóo declara durante cinco horas ante la jueza de la DANA y mantiene que estuvo informado tras contactar con Mazón

Recuperar las fotografías también ha sido una prioridad, quizá de otro tipo, cuando el barro es capaz de hasta sepultar hogares. "Siendo que el agua cubrió 2,20 metros de la planta baja, pues todo se fue a hacer puñetas", añade él.

"Son familias que lo han perdido todo y aquí han encontrado un espacio donde se les ha escuchado"

"Todos los muebles se quedaron sólidos, de barro, de barro fango duro. Imposible recuperar nada de eso, imposible", sentencia Amparo. Imposible para todos, menos para ellos, los encargados de preservar el tiempo. "Son familias que lo han perdido todo y aquí pues han encontrado este espacio donde se les cuida y donde se les ha escuchado. Un montón", explica Mar Soldado, investigadora del proyecto Salvem les fotos UPV.

Gracias a los voluntarios, esta y miles de familias ha limpiado parte del fango de sus memorias. Imágenes de un bebé, o una niña haciendo la comunión se han salvado gracias a la iniciativa. "Para nosotros ha sido sanador. En ese momento, uno tiene ganas de salir corriendo y pasar página si se puede", añade. Y aunque aún quedan horas de trabajo por delante, valdrá la pena cuando el día de mañana, personas como Mario también puedan enseñar sus historias.