La DANA resuena en las Fallas 2025: barro, denuncia y la idea de "quemar para resurgir"

Aunque algunos pueblos damnificados han decidido no montar sus fallas, otros como Paiporta sacarán a la calle algunos de sus monumentos más reivindicativos. En él ha colaborado el artista fallero Manuel Algarra, que ha atendido a la web de Informativos Telecinco desde su taller en la Ciudad del Artista Fallero, en Valencia. "Yo personalmente he tratado de evitar revivir el dolor y más cuando se trata de una fiesta, pero también entiendo que hay de todo. En este caso un amigo ha hecho una figura del tema y yo he estado con él colaborando", explica.