Las víctimas, dos menores y un joven mayor de edad, han denunciado haber sufrido tocamientos por parte del educador, que niega los hechos, en el propio centro

Un educador del centro de reeducación de Els Reiets de Alicante ha sido detenido como presunto autor de tres agresiones sexuales a otros tantos jóvenes.

Las víctimas han denunciado haber sufrido los presuntos abusos en el establecimiento donde están internados, según adelanta Información. Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional detuvo por primera vez al educador hace dos semanas por la primera denuncia de uno de los jóvenes. El acusado, que niega los hechos, quedó en libertad provisional, hasta que esta semana ha sido arrestado de nuevo al presentarse las otras dos denuncias. Tras ser puesto a disposición judicial, ha quedado en libertad con medidas cautelares que le impiden acercarse y comunicarse con los denunciantes.

Los afectados son dos menores y otro joven mayor de edad, que afirman que sufrieron tocamientos por parte del denunciado.

Apartado del centro

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, de la que depende el centro gestionado por una fundación, han informado que se activó el protocolo de protección de menores tras las denuncias de unas agresiones que aún están en investigación. Además de apartar de su puesto de trabajo al educador, la conselleria ha comunicado los hechos a la fundación que gestiona el centro, a la Fiscalía de Menores y a la Inspección.