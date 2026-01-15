Detienen a un estudiante de un Colegio Mayor de Córdoba por una presunta agresión sexual a una compañera

Redacción Andalucía Europa Press 15 ENE 2026 - 11:41h.

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 11 de enero en una habitación del centro, tras lo que la joven presentó una denuncia ante la Policía Nacional

El juzgado ha dejado al investigado en libertad con cargos y una orden de alejamiento, mientras la Universidad de Córdoba ha activado sus protocolos internos

CórdobaLa Policía Nacional ha detenido a un estudiante residente en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba, dependiente de la Universidad de Córdoba (UCO), como presunto autor de una agresión sexual a una compañera en el interior del centro.

Según han confirmado fuentes de la investigación, y ha adelantado Diario Córdoba, los hechos se produjeron el domingo 11 de enero, día en el que la joven acudió a dependencias policiales para interponer la denuncia. Tras ello, el estudiante fue detenido y puesto a disposición judicial.

Las diligencias han sido asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que ha derivado el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer.

El presunto agresor ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento respecto a la denunciante, y posteriormente ha regresado a su ciudad de origen.

Desde la Universidad de Córdoba han informado de que se han activado desde el primer momento los protocolos previstos para este tipo de situaciones. La institución ha señalado que ha puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y que mantiene la colaboración con las autoridades competentes.

En relación con el investigado, la asesoría jurídica de la UCO ha iniciado los procedimientos internos correspondientes y, en la actualidad, el estudiante no se encuentra en el colegio mayor debido a su situación judicial.