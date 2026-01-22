La familia de la mujer que murió en un incendio en Sevilla pidió trasladar a la detenida que acogía en su casa

La mujer residía desde hacía un par de meses con una estudiante de origen argelino de la universidad sevillana

Ingresa en prisión una estudiante de la Universidad de Sevilla por el incendio en el que murió la propietaria de la vivienda

La familia de la mujer de 84 años que murió tras un incendio en su casa en la madrugada del pasado 14 de enero había pedido a la Universidad de Sevilla que cambiaran a la estudiante a la que acogía, detenida y en prisión por estos hechos, dentro de un programa de convivencia de estudiantes.

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, la familia de la víctima, Ana María, ha detallado que la mujer residía desde hacía un par de meses con una estudiante de origen argelino de la universidad sevillana mediante un programa de alojamiento que la propia institución académica gestiona y ofrece.

Este programa está pensado para personas mayores que viven solas y desean compañía y ofrece alojamiento totalmente gratuito a la estudiante, por lo que ninguna de las partes recibe compensación económica alguna.

La mujer ya estuvo con otra estudiante que mantuvo "una excelente relación"

La familia ha recordado que la octogenaria ya estuvo anteriormente con otra estudiante de este mismo programa durante el curso 2024-2025, con la que mantuvo una "excelente relación y una experiencia extraordinaria" hasta marcharse antes del verano, debido a que finalizaba sus estudios en la universidad.

Para el actual curso, la universidad le asignó a una nueva estudiante "con la que inicialmente el trato fue correcto". Pero, según la familia, durante las últimas semanas la mujer indicó que la convivencia con esa nueva joven "no estaba siendo la esperada y que prefería que se cambiase a la estudiante de residencia".

"Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", recoge el comunicado.

Les avisaron de un incendio en su casa sobre la 01:00 horas

De acuerdo al relato de la familia, adelantado este jueves por 'El Correo de Andalucía', sobre la 01:00 horas de la madrugada del pasado 14 de enero, les avisaron de un incendio en su domicilio, al que acudieron de inmediato.

"Desgraciadamente, nuestra familiar falleció esa misma tarde del 14 de enero debido a los daños sufridos por el mismo. La investigación policial nos confirmó posteriormente que el incendio había sido claramente intencionado", aclara el comunicado, que agradece el trato de los servicios de emergencia y la Policía y que pide "vivir estos difíciles momentos en la más estricta intimidad".

Por su parte, la Universidad de Sevilla ya lamentó profundamente este miércoles, a través de un comunicado, el fallecimiento de una usuaria del programa de Convivencia de Estudiantes Universitarios con Personas Mayores a causa de un trágico incendio ocurrido en su domicilio.