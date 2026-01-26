Alex habría ido a jugar con el hijo del presunto asesino a su casa, donde le habría apuñalado

La versión del presunto autor de la muerte de Álex, el niño asesinado en Sueca cuando jugaba a la consola en casa de su amigo: “Fue un ataque de locura”

ValenciaLos motivos del crimen en Sueca siguen siendo una incógnita mientras las familias tratan de asimilar el asesinato de un niño de 13 años supuestamente a manos del padre de su amigo, Juan Francisco.

El presunto agresor, de 48 años, dio la misma versión cuando se entregó a la Guardia Civil sobre su autoría en el asesinato de Alex, de 13 años, que su hijo. Ambos mantienen que el autor material del crimen fue Juan Francisco.

Al parecer Alex habría ido a jugar con el hijo del presunto asesino a su casa, donde le habría apuñalado.

El cuerpo del menor fallecido fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas del sábado y fue detenido por unos hechos que investiga el grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

Se especula sobre la posibilidad de que el detenido no fuera el autor material y estuviera encubriendo a su hijo, amigo del fallecido y que se encontraba con ellos en la vivienda, por lo que en estos momentos están abiertas todas las hipótesis.

Según recoge El Levante, por el momento el presunto autor del crimen únicamente se ha limitado a asegurar que sufrió “un ataque de locura” sin dar más detalles a las autoridades de lo sucedido.

El detenido pasará el martes a disposición judicial

Fuentes de la Guardia Civil han indicado este lunes que el supuesto autor de los hechos no pasará hoy a disposición judicial -su detención tuvo lugar el sábado por la tarde- debido a que se está a la espera de que se realice la autopsia a la víctima, que probablemente concluirá a lo largo de la jornada de hoy.

El Ayuntamiento de Sueca decretó dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondean a media asta, y trasladó el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional tras esta muerte violenta en Sueca.

Concretamente, el servicio de Inspección educativa ha activado de manera urgente la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia para asesorar al centro educativo donde estudiaba la víctima sobre cómo dar respuesta a la comunidad ante una situación de especial dolor.

Orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de "ventilación emocional", con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera, según ha informado la Conselleria de Educación.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

También se habilitará un espacio de despedida en el centro, donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas, han informado las mismas fuentes.