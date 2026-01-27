Conmocionados por el crimen, familiares y compañeros en el colegio donde cursaba su estudios el menor le han recordado entre mensajes de cariño

Insultos, gritos y máxima tensión en la llegada a los juzgados del acusado por el asesinato del menor en Sueca, Valencia

Compartir







ValenciaLa localidad valenciana de Sueca permanece conmocionada por el crimen acontecido en una vivienda del municipio, donde Álex, un menor de 13 años que acudió a casa de un amigo para instalar un programa de ordenador y jugar a la videoconsola con él, fue asesinado de forma atroz. Según la autopsia, recibió múltiples cuchilladas causadas por la fuerza de un adulto, lo que termina de centrar la acusación en la otra persona que estaba con ellos en el domicilio: su asesino confeso; el padre de su amigo.

Identificado como Juan Francisco, de 48 años, fue él mismo el que se entrego ante las autoridades en la tarde del pasado sábado, cuando se produjeron los hechos, para confesar que había acabado con la vida del niño por “un ataque de locura”. Hoy, en su traslado al juzgado, bajo un fuerte dispositivo policial, ha sido recibido por un numeroso grupo de personas entre gritos de “asesino” y entre escenas de gran tensión.

PUEDE INTERESARTE El niño de 13 años asesinado en Sueca murió acuchillado en el baño de la vivienda de su agresor

Sueca, rota por el asesinato de Álex

Familiares, amigos, vecinos y allegados de Álex permanecen rotos por el dolor causado por el atroz crimen, cuyo móvil investigan ahora las autoridades tratando de encontrar respuesta a las incógnitas que todavía permanecen sin resolver. Entre otras, se estudia el vínculo de la madre de Álex con la expareja del asesino, –que son amigas–, y si este último pudo ensañarse con el menor por alguna razón relacionada. De hecho, medios locales han señalado que la progenitora de Álex mostró reticencias a que fuese a su casa, aunque finalmente lo hizo.

Con la investigación en marcha, lo que ya se sabe es que la autopsia es clara al señalar que un adulto acabó con su vida y que el menor presentaba múltiples heridas por arma blanca en el tórax, algunas mortales de necesidad, así como cortes en sus manos que indicarían que trató de defenderse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También se sabe, por otro lado, que el asesino confeso llegó a ser denunciado por su expareja en el pasado por malos tratos y que "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores", aunque fue "desactivada”, como reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras conocerse el crimen. De ahí también las indagaciones de la Guardia Civil tratando de esclarecer cuál fue el móvil, más allá de lo que el acusado ha definido como “un ataque de locura” sin dar mayores explicaciones.

El colegio de Álex recuerda al menor con un altar y entre mensajes de cariño

Mientras, las familias que hoy acuden al colegio de Álex y las que lo conocían hoy siguen sin entender cómo ha podido suceder algo así, conmovidos y rotos por lo ocurrido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A las puertas del colegio, muchos de los niños permanecen “asustados”, como indica una madre en declaraciones recogidas por Levante-EMV, que apunta que en el lugar se ha instalado un altar improvisado para recordar al menor: “Siempre te llevaré en mi corazón, te recordaré y cogeré tu ejemplo de ser bueno en todo lo que hacías”, señala una de las cartas dejadas allí.

“Siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos”, expresa también la misiva, que traslada el sentir de muchos, como los que eran sus compañeros en el equipo de fútbol en el que militaba, el CF Promeses Sueca, que ayer le rindió también un sentido y emotivo homenaje.

Apoyo psicológico tras el crimen

Ante lo ocurrido, la Consellería de Educación ha puesto en marcha un protocolo de acompañamiento a los menores, mientras integrantes de la Unidad Especializada de Orientación apoyan también emocionalmente en el centro educativo al alumnado, al profesorado y a todo aquel que lo requiera.

Este último equipo, constituido por el centro, actúa de forma coordinada para arropar a la comunidad educativa y su alumnado en estos momentos ante la gravedad de los hechos. Para ello, se han dispuesto espacios de escucha en distintos grupos, y en distintas fases.