Antonio Morales, un bombero jubilado de 73 años aficionado al ciclismo, perdió la vida el 10 de septiembre de 2025 después de sufrir un accidente con su bicicleta en la Vereda del Reino, un punto que se sitúa junto en el límite entre el municipio murciano de Beniel y la localidad alicantina de Orihuela.

Precisamente, la singular ubicación del lugar donde Antonio quedó en el suelo, generó una disputa de competencias entre Emergencias de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia por quién debía de atenderle, que provocó que la ambulancia que debía de acudir en su auxilio tardara 47 minutos. Un retraso que resultó fatal. El hombre falleció nada más llegar al Hospital de Orihuela, después de que fuera la Comunidad Valenciana la que atendiera la emergencia.

Desde entonces, la familia está batallando para demostrar que el lío de competencias provocó la muerte de Antonio. Para ello cuentan con la llamada a Emergencias de Murcia de la trabajadora de una empresa cercana que atendió al ciclista en la carretera:

"Necesito una ambulancia porque un ciclista se ha caído en la carretera y está en el suelo y … está mareado", explica la trabajadora a la operadora, que le pregunta: "Está mareado. ¿En qué población?". "En Vereda del Reino, 215. En Los Desamparados, Orihuela. También estamos en Beniel. Estamos justo en límite", puntualiza la mujer. "Pero... estáis en Alicante. No cuelgue porque voy a tener que llamar al 112 de Alicante, ¿vale?, no cuelgue", le responde la operadora. Sorprendida, la trabajadora insiste: Oye, ¿y no me puedes mandar una de Beniel, que está más cerca, por favor?, pero "Es que estáis en Orihuela".

Homicidio por imprudencia profesional

La llamada demuestra que aunque la mujer que llamó pidiendo auxilio sugirió que enviaran la ambulancia desde Murcia, porque estaba más cerca, la operadora del 112 de la Región de Murcia, derivó la atención a la Comunidad Valenciana porque entendía que el siniestro se había producido en Alicante.

La familia de Antonio denuncia que la ambulancia, además, se perdió por la carretera.

El caso está en manos del tribunal de Instancia número 1 de Orihuela, que investiga la muerte de Antonio Morales como un homicidio por imprudencia profesional.